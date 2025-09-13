Akar Apartmanı soruşturması... Bakan Ali Yerlikaya, AKP'li isimler için soruşturma izni vermedi!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Akar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mesut Akar, şantiye şefi Serdar Çelebi Köse, yapı denetim firması yetkilileri Yahya Gökçil, Celalettin Kurt ve Mehmet Ali Unkun ile denetçi Adnan Yıldız, Ömer Kirik ve kontrol elemanı Serkan Dökülmez hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Başsavcılık, Akar Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili sorumluluğu bulunduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni istedi.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Akar Apartmanı ile ilgili 4 kamu görevlisine yönelik iddiaları inceleyerek rapor hazırladı. Değerlendirme sonucunda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart 2025'te 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermedi. Bu karara dair belgeler ise soruşturma dosyasına yeni eklendi.

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ'NE VE İMAR KANUNU'NA AYKIRI DAVRANMIŞLAR

Raporda, binaya ait yeni yapı ruhsatının 14 Nisan 2014'te eski Fen İşleri Müdür Vekili Arif Taşdoğan tarafından düzenlenip onaylandığı belirtilirken, ruhsatta Taşdoğan'ın imzasının bulunmadığı belirtildi. Binanın ruhsatta belirtilen 5 kat yerine 6 kat olarak inşa edildiği, mimari proje ile ruhsat arasındaki uyumsuzluklar ve uygulama aşamasında farklılar olduğu belirtilen raporda, yapıya sonradan kaçak kat eklendiği, taşıyıcı sistem elemanlarında donatı yetersizliklerinin binanın yıkılmasında etkili olduğu vurgulandı.

Binanın yapım sürecinde 2007 Deprem Yönetmeliği hükümlerine uyulmadığı ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na aykırı inşaat gerçekleştirildiği kaydedildi.

BELEDİYE BİNASI YIKILDIĞI İÇİN BELGELERE ULAŞILAMADI!

Raporda, depremde Nurdağı Belediye binasının yıkılması sebebiyle bazı belgelerin ibraz edilemediği vurgulandı. Eski Belediye Başkanı Orhan Yılmaz'ın, binaya kaçak kat yapılmasıyla ilgili sorumluluğu olmadığı; mevcut Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ın ise yapı ruhsatlarında imzasının bulunmadığı ve kendilerine kaçak katla ilgili bildirim yapılmadığı için sorumluluk taşımadığı ifade edildi.

"YAPININ DEPREME DAYANIKLILIĞINDAN MALİKLER SORUMLUDUR..."

Ayrıca, binaya 22 Aralık 2018'de yapı kayıt belgesi verildiği, bu belgeler kapsamında yıkım kararları ve idari cezaların iptal edildiği; yapının depreme dayanıklılığından maliklerin sorumlu olduğu bildirildi. Bu nedenle, görevli personel ve amirlerinin sorumluluğu bulunmadığı raporda yer aldı.

Buna bağlı olarak; Bakan Yerlikaya, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, eski Belediye Başkanı Orhan Yılmaz ve eski Fen İşleri Müdür Vekili Arif Taşdoğan hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 6. maddesi gereğince soruşturma izni vermedi. Vefat eden eski fen memuru Hasan Çetin için de soruşturma izni verilmedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan müşteki avukatları, karara itiraz edeceklerini ve olayda sorumluluğu bulunan tüm kamu görevlilerinin yargılanmasını istediklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, belediye binası depremde hasar görmüş ve daha sonra iş makineleriyle yıkıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Belediye binasının enkazında açıklama yapan 27. Dönem CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, "Nurdağı Belediye binası depremde zarar görmüş ancak yıkılmamış. Peki neden bu bina depremde yıkılmadığı halde iş makineleriyle yıkıldı? Bunun sorumlusu kim, neden bu bina yıktırıldı" diye sormuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ise "Sanmayın ki bu bina depremde yıkıldı. Bu bina, deprem sonrası olacak yolsuzluk depremi nedeniyle yıkıldı. Enkaz altında canlı bedenler varken buraya geldiler, 7'nci gün binayı yıktılar. Büyük ihtimalle içinden birtakım dosyaları kaçırdılar ya da dosyaların enkaz altında kalmasını sağladılar" ifadelerini kullanmıştı.