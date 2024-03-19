19 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.03.2024 - 18:42

Güncelleme: 19.03.2024 - 18:42

BOLU ilinde 19 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 19 Mart Salı 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARAY, YAGLAR mahallelerinde SARAY KÖY YOLU, YAGLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 19 Mart Salı 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANBEYLER, KIREMITLIK, SAZLAR mahallelerinde 1 NOLU, 1 NOLU SK., 2 NOLU SK., 3 NOLU, 7 NOLU SK., ESKIPAZAR MENGEN YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, HASANBEYLER MAHALLE YOLU, KIREMITLIK MAHALLE YOLU, SAZLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 19 Mart Salı 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, BÜRNÜK, ÇIRDAK, DAYIOĞLU, GÖKMENOGLU, H.ÇELEBILER, H.ÇELEBİLER, HAYRANLAR, HOCALAR, KARAEYÜPLER, KARGALAR, KELESLER, KEMALLER, KÜLTÜR, MERKEZ, MESUTLAR, MÜRSEL, ORTA-SÜLEYMAN KADILAR, OSMANKADILAR, PAZARBASI, PAZARBAŞI mahallelerinde 1. SK., 11, 16, 24, 26.sok, 28. SK., 34. sok, 36. sok, 9. SK., AHMET MEHMET ARSLAN SK., ASAGI MAHALLE YOLU, ATATÜRK, BARBAROS SK., BERKANT VOLKAN MADAK, BÜRNÜK KÖY YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ YOLU, CEZMİ BİLGİN ORTAOKULU İÇİ YOL, ÇIRDAK HOCALAR, ÇIRDAK KÖY YOLU, ÇIRDAK KÖYÜ, ÇIRDAK KÖYÜ YOLU, DEĞİRMEN DOĞRUSU, DÜZKÖY HÜSEYİN ÇELEBİLER, ERTUGRUL KARAKAS, ERTUĞRUL KARAKAŞ SK., GÖKMENOGLU MAHALLE YOLU, H.ÇELEBILER MAHALLE YOLU, HAYRANLAR, HAYRANLAR MAHALLE YOLU, HOCALAR MAHALLE YOLU, KARAISHAK KÖY YOLU, KARAİSHAK KÖYÜ YOLU, KAVACIK KÖYÜ, KAVACIK KÖYÜ YOLU, KELESLER MAHALLE YOLU, KÖY İÇİ YOLU, OSMANKADILAR MAHALLE YOLU, OSMANKADILAR YOLU, PAZARBAŞI KÖYÜ, PAZARKÖY KÖYÜ YOLU, PAZARKÖY TAŞKESTİ SOKak, RÜKNETTİ KÖYÜ KEMALLER MAH, RÜKNETTİN KARAEYÜPLER MAH, RÜKNETTİN KÖYÜ YOLU, RÜKNETTİN MÜRSELLER MAH, SÜLEYMAN KADILAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 19 Mart Salı 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU, ÇUKURCA mahallelerinde ÇUKURCA KÖYÜ YOLU, MENGEN GÖKÇESU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 19 Mart Salı 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMBELEK, VELILER mahallelerinde SEMBELEK MAHALLE YOLU, VELILER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 19 Mart Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YUMRUTAŞ mahallelerinde ANKARA ZONGULDAK YOLU, Uavtede Yok, YUMRUTAS KÖY YOLU, YUMRUTAŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, MEŞECİ mahallelerinde NUHLAR KÖYÜ YOLU, NUHLAR MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mart Salı 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇAY mahallelerinde BILDIRCIN SK., D.100 KARAYOLU CD., D.100 KARAYOLU_4, GÜLBAHÇE SK., KADİR KOCAELİ SK., PETROL, PETROL SK., SÜLÜN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mart Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRKÖY, KÜÇÜKBERK, MERKEZ, SEYIT, SEYİT mahallelerinde 12 KASIM EVLERİ SK., 1SK, 517, 519 SK., 521 SK., 523 SK., 527, 527 SK., 528 SK., 534, 538, 539 SK., 543 SK., 544 SK., 546 sok, 6, 6. CD., AFSAR, AFSAR SK., AFŞAR SK., AKINCI SK., ANA SK., ASAGI MAHALLE 2., AYDINLIK SK., CAMİ-1. SK., ÇAYIRKÖY KÖYÜ YOLU, ÇIGIRTKANLAR, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., HİLAL-1. SK., HUZUR-1. SK., KAPLICA CD., KARACA SOK, KARAKİRAZ SK., KÖPRÜCÜLER - ÇAYIRKÖY YOLU, KÖPRÜCÜLER YOLU, MUDURNU CD., MURAT CANBAŞ CD., OKUL-2., OKUL-2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mart Salı 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAGÖZLER, ASAGI, AŞAĞI, AVDAN, BAYRAMLAR, CAMILIBÖLÜK, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK, ESELER, GEDİKLER, GÖL, GÖVEM, KARAMANYAKA, KÖSELER, MERKEZ, MUSTAFA, PİROĞLU, SOFTALAR, TATARLAR, TEKELER, YENİSEFA, YUKARI mahallelerinde ALAGÖZLER MAHALLE YOLU, AVDAN KÖYÜ YOLU, CAMILIBÖLÜK MAHALLE YOLU, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇEPNI ASAGI MAHALLE YOLU, ÇEPNİ KÖYÜ, ÇEPNİ KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇEPNİ KÖYÜ GÖL MAH, ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, ESELER MAHALLE YOLU, GÖL MAHALLE YOLU, GÖVEM KÖYÜ YOLU, GÖVEM KÖYÜ_HANYERİ, KÖY SOKAĞI, MUSTAFA VEHBI KOÇ MAHALLE YOLU, PELİTÇİK, PELİTÖZÜ KÖYÜ GEDİKLER MAH, PİOĞLU SOFTALAR, PİROĞLU KÖYÜ TEKELER MAH, PİROĞLU KÖYÜ YOLU, PİROĞLUKÖYÜ SOFTALAR MAH, SOFTALAR MAHALLE YOLU, TATARLAR MAHALLE YOLU, YENISEFA ASAGI MAHALLE YOLU, YENISEFA KÖY YOLU, YENISEFA YUKARI MAHALLE YOLU, YENİ SEFA YUKARI MAH, YENİSEFA ESELER MEVKİ, YENİSEFA KÖYÜ, YENİSEFA KÖYÜ YEŞİLÇATI SİTESİ, YENİSEFA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mart Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, ÇIVRIL, ÇİVRİL, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, KARAMANLAR, KARAMANLAR ÇATAK, KARAMANLAR ÇATAK-KIZILAĞIL, KIZILAĞIL, KÜRKÇÜLER, MERKEZ mahallelerinde 1301, 1301 SK., 3 SK., 3. SK., 4603, 6. SK., AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AGAÇÇILAR-1., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, AĞAÇÇILAR KÖYÜ YAYLAS, AĞAÇÇILAR-1. KÖY SOKAĞI, ALPAGUT YAYLA YOLU, ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, AT YAYLASI, BOLU BATI GİRİŞİ-K22, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, ÇAMLIK KÜMEEVLERI, ÇATAK YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEMİRCİLER-3. SK., ERENLER MEVKİ KÜME EVLERİ, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KARAMANLAR MAHALLE YOLU, KILIÇARSLAN YAYLASI, KIZILAGIL KÖY YOLU, KIZILAĞIL KARAMANLAR, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KIZILAĞIL KÖYÜ YOLU, KIZILAĞIL MERKEZ, KIZILAHIL KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER, KÜRKÇÜLER CD., KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, KÜRKÇÜLER-1., KÜRKÇÜLER-1. MAH, KÜRKÇÜLER-2., KÜRKÇÜLER-2. SK., KÜRKÇÜLER-4. SK., KÜRKÇÜLER-5., KÜRKÇÜLER-5. SK., MANDIRA EVLERI, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PIRAHMETLER-2., PIRAHMETLER-4., PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS, PİRAHMETLER DEMİRCİLER MAH, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI, PİRAHMETLER YOLU, PİRAHMETLER-2. SK., SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI, TOKİ MEMUR-SEN KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 19 Mart Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DELİCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 19 Mart Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKDEMİRLER, MERKEZ mahallelerinde BEKDEMIRLER KÖY YOLU, BEKDEMİRLER KÖYÜ İÇ YOLU, BEKDEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 19 Mart Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI mahallelerinde AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, DERE MAHALLE YOLU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 19 Mart Salı 10:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOFU ALI, SOFU ALİ mahallelerinde AHMET ÇANKAYA, BEYTEPESI, BEYTEPESİ CD., FATIH SULTAN MEHMET, HISARÖZÜ, LALE, MENEKŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.