19 Mart İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.03.2024 - 18:42

Güncelleme: 19.03.2024 - 18:42

İstanbul ilinde 19 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BAĞARASI, CEVDETPAŞA, SELÇUK sk bölgelerinde 19/03/2024 10:00:00 - 19/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KAZANCI YOKUŞU, SIRASELVİLER sk / GÜMÜŞSUYU mah MUHTAR KAMİL, OSMANLI, SIRASELVİLER sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah SIRASELVİLER, İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/03/2024 10:00:00 - 19/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah KÜÇÜK PARMAK KAPI, MEŞELİK, TAKSİM KUYU, İPEK, İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/03/2024 12:00:00 - 19/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, AHMET ACET ÇIKMAZI, ASLAN, BEŞ KAVAKLAR, BURÇAK, DOKTOR ÇEŞME, DOMUZDERE, DUTLUK ÇIKMAZI, FETİH, GÖKHAN KALAYCIOĞLU, KARAÇAY ÇIKMAZI, KAVAKLAR, KAVAKLIK ÇIKMAZI, KÜHEYLAN, MEHMET ŞANLI, OLCAY, TALİP ERASLAN ÇIKMAZI, TOMURCUK, ÖZGE, İBRAHİM KILIÇ ÇIKMAZI, İSKENDER ÇIKMAZI, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk bölgelerinde 19/03/2024 10:00:00 - 19/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah AŞKIN, BESTEGÜL ÇIKMAZI, GÜLDEN ÇIKMAZI, HAMİDİYE ÇIKMAZI, KÖY KONAĞI, RAZGIRAT, SALKIM ÇIKMAZI, TÜMSEK, VAKİT ÇIKMAZI, ZİVER, ÖNDER ATATÜRK, ÖZYURT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/03/2024 11:00:00 - 19/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah KESTANELİK sk bölgelerinde 19/03/2024 13:00:00 - 19/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah AYVANSARAY, YAVEDUT sk / NİŞANCI mah ALACA TEKKE, ARPACI HAYRETTİN, NESİL ÇIKMAZI, ÇÖMLEKÇİLER, ÇÖMLEKÇİLER ARKASI sk bölgelerinde 19/03/2024 01:30:00 - 19/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KARAYOLLARI mah sk bölgelerinde 19/03/2024 00:05:00 - 19/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813., 814., 815., 816., 817., 818., 818/1., 819., 820., 821., 822., 823., 824., 825/1., 826., 827., 830., HEKİMSUYU sk bölgelerinde 19/03/2024 10:00:00 - 19/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DOKTOR SADIK AHMET, VARNALI sk bölgelerinde 19/03/2024 09:00:00 - 19/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah FİYONK, HÜKÜMDAR, TURALLAR, YAVUZCAN, İSTANBUL, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 19/03/2024 09:00:00 - 19/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, DEMİRKENT ÇIKMAZI, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÜÇLÜKONAK, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİSARCIK, KALECİK, KONURALP, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÖZALP sk bölgelerinde 19/03/2024 09:00:00 - 19/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAYRAKTAR, TEPE ÇAYIR sk bölgelerinde 19/03/2024 09:00:00 - 19/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DİRLİK ÇIKMAZI, TEPE ÇAYIR sk bölgelerinde 19/03/2024 09:00:00 - 19/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ADAK, AKGÜN SİLİVRİLİ, ATILGAN, BAŞKOMUTAN, DOKTOR ŞEMSETTİNBEY, GÖKSEL, GÜRBÜZ, GÜRTEPE, HASAN TÜFEKÇİOĞLU, HASTANE, KARAMUSTAFA, KIZIL, KUYU, NADİR ERGÜR, RECEPKAPTAN, TURGUT ÖZAL, YUSUF ÇOĞAL, ZİKRİ MEMİŞ, ÇAYIR, ÇAĞLAR, ÇETİN, ÇUKUR ÇEŞME., ÇİMEN, İSMAİL ÖZTUNCA sk bölgelerinde 19/03/2024 10:00:00 - 19/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, CANDEMİR, DALYAN, FUAT ONAT, KUMSAL, MANOLYA, MARTI, MEHTAP, MERCAN, POLİGON, YAKAMOZ, YILDIZ, YUNUS sk bölgelerinde 19/03/2024 12:00:00 - 19/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALKONCA, BEYAZGÜL, DEMİRHAN, DURU, DİCLE, KINA, KINALI, KIZILÇAM, MORLALE, SÜREYYA, TACETTİN DEMİRDAĞ, YUDUM sk bölgelerinde 19/03/2024 14:00:00 - 19/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah DERE 2, DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, HİDAYET, KAYA HATUN, POYRAZ, SELBAŞI, TAY, YUNUSBEY sk / HALASKARGAZİ mah DERSANE, HALASKARGAZİ, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER sk bölgelerinde 19/03/2024 10:00:00 - 19/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 19/03/2024 00:00:00 - 19/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ALAYBEY sk bölgelerinde 19/03/2024 10:00:00 - 19/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, DR. CEMİL BENGÜ sk bölgelerinde 19/03/2024 10:00:00 - 19/03/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GAZİ, 1.KUBİLAY, 2.ÖZGÜR, MAGOSA, ŞEHİT DİNÇER DEMİR sk bölgelerinde 19/03/2024 09:00:00 - 19/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 3.LALE, ALTAY, HABİL, KORELİ, SUNGUR sk bölgelerinde 19/03/2024 09:00:00 - 19/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, BURCU, PARK, YAYLA, ŞAFAK sk bölgelerinde 19/03/2024 09:30:00 - 19/03/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ATIŞALANI, SÜLEYMANİYE, ULUS, ŞAR sk bölgelerinde 19/03/2024 11:30:00 - 19/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ATATÜRK, KUTLU, MİHRİBAN, MİMAR SİNAN, İNCİ sk bölgelerinde 19/03/2024 13:30:00 - 19/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah KINA, MUHTAR KAZIM AKGÜL, SEDA sk bölgelerinde 19/03/2024 09:00:00 - 19/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah HACI BOSTAN sk bölgelerinde 19/03/2024 00:00:00 - 19/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah KARİKATÜRİST RAMİS, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 19/03/2024 09:00:00 - 19/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.BİLLUR, ALPTEKİN, BARBAROS, BAYBURT, BERRAK 1, BOSTAN, DEREBOYU 1, ER, FETİH, GÖKTAŞ, KARAOĞLANOĞLU, KOCASİNAN, KOCASİNAN 5., KOCASİNAN 6., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MİNİK, MİTHATPAŞA 1, MİTHATPAŞA 7., TEKEL, TEVFİK FİKRET, ZEKİ MÜREN, ÇAMLIDERE, ÖNDER 1, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgelerinde 19/03/2024 09:00:00 - 19/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARANFİL 2, ÇİÇEK sk bölgelerinde 19/03/2024 10:00:00 - 19/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BULUT, EFELER, MARMARA, NALDÖKEN, NARLIDERE sk bölgelerinde 19/03/2024 11:00:00 - 19/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 792., 805., 808., 809., 810., 811., 812., 813., 814., 816., KARAOĞLANOĞLU, KAZIM KARABEKİR sk / KAZIM KARABEKİR mah 1037. sk bölgelerinde 19/03/2024 09:30:00 - 19/03/2024 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 19/03/2024 00:00:00 - 19/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 19/03/2024 00:00:00 - 19/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah CANKIZ, CEMAL, DİVAN, KIBRIS, KÜRŞAT, MİLLİYET, SAMİ, SERTAÇ, TABİP, TAŞKIN, TAŞLIYOL, ULUBATLI HASAN, YUSUF sk / İMRAHOR mah ASIR, MAHYA, SANAYİ sk / İSLAMBEY mah KIBRIS, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 19/03/2024 09:30:00 - 19/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah NEŞET ERTAŞ sk bölgelerinde 19/03/2024 10:00:00 - 19/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İLGİ, İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ARAF, ASMA, ASU, CAMİ, CEVHER, GÜLHATMİ, KARACAOĞLAN, KÜRE, PEHLİVAN, SAHİLYOLU, ÇİÇEK, İNÖNÜ, ŞAHİN sk / GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM, CAMİ, CİVA, DEMİRCİ, ESEN, ETHEM AĞA, FIRIN, GÖRGÜ, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, SAHİLYOLU, TAHİR AĞA, TÜMSEK, ZARİF, ÜNLÜ sk bölgelerinde 19/03/2024 10:00:00 - 19/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah KÜÇÜK AYAZMA sk bölgelerinde 19/03/2024 00:00:00 - 19/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1601., 1626., 1631., 1632., HALİÇ sk bölgelerinde 19/03/2024 00:00:00 - 19/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk bölgelerinde 19/03/2024 00:00:00 - 19/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 19/03/2024 00:01:00 - 19/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1828., 1829., 1832., 1833., 1834. sk bölgelerinde 19/03/2024 09:00:00 - 19/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1015., 1029., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1043., 1044., 1045., 1047., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 19/03/2024 09:00:00 - 19/03/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah 107., 4., 5., 6., 7., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk bölgelerinde 19/03/2024 13:00:00 - 19/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021., 2023., 2024., 2025., 2026., 2028., 2029., 2030., 2032., 2053., 2054., 2055., 2056., 2059., 2069., 2105., A, A-2, B, C sk bölgelerinde 19/03/2024 10:00:00 - 19/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.