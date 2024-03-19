19 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.03.2024 - 18:42

Güncelleme: 19.03.2024 - 18:42

KOCAELİ ilinde 19 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAHINLER, SARIŞEYH, ŞAHİNLER mahallelerinde ÇIFTLIK MEVKII, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Mart Salı 00:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AYÇİÇEĞİ SK., BAHÇEŞEHİR SK., BERİL SK., DUYGU SK., ELVİN SK., HAYAL SK., HERCAI, HERCAİ SK., KIZILAY SK., SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT CD., SARI MİMOZA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Mart Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİKAHYA ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde AHMET RASİM CD., AHMET VEFİK PAŞA CD., AKÇADAĞ CD., AKYAZILI SK., ASİYE SK., AYDOĞAN SK., BALÖREN SK., BAŞTAN SK., BAYRAM SK., BERRA SK., BESTEKAR SK., BUSEM SK., CEVHER SK., CİNNAH CD., ÇAĞAN SK., ÇAĞLAYANLAR SK., ÇARŞIBAŞI CD, ÇARŞIBAŞI CD., DAĞDERE SK., DEDE EFENDİ SK., DİKMENLER SK., DİLARAM SK., ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK., ELMASLAR SK., ELMATEPE CD., ELZEM, ELZEM SK., EMRE SK., ERDOĞAN SK., ERSİN SK., ESKİOĞLU SK., FUAT PAŞA SK., GİRNE CD., GİZEMNUR CD., GÜLİZAR SK., GÜMÜSSUYU, GÜMÜŞSUYU SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HAMDİ USTA CD., HEKIM, HEKİM SK., IÇTEN, İÇTEN SK., İKLİM SK., İLKBEYAZIT SK., İRADE SK., İSKEFİYE CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KARADERE SK., KARANLIK SK., KILAVUZ SK., KOCA YUSUF CD., KOZA SK., KÖRFEZ SK., MAHİR SK., MENTEŞE SK., NENEHATUN SK., NEYZEN TEVFİK CD., OSMAN GAZİ CD., ÖMER MUHTAR, ÖMER MUHTAR CD., ÖZ LEVENT SK., PLEVNE CD., POLATLI SK., RAMAZANLAR SK., RÜSTEM SEZER SK., SİNCAN, SÜMERLER SK., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD., TAHRAN CD., TURHAN SK., ÜNLÜ PINAR CD., YAGMURLUK, YAĞMURLUK CD., YAYKIN SK., YEŞİLOVA CD., YETİŞ SK., YILDIZTEPE CD., ZAFER CD., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAĞIRGAN, SÜVERLER mahallelerinde ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABAKÖY, CEBECİ, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ mahallelerinde 11. SK., AKARSU SK., ASIM AMCA, BAĞIŞLAR BAYRAMLAR MAH, BERK SK., CAMİ SK., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., DASÇI, DAŞÇI SK., DENİZ SK., DOĞAN SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., ECEM SK., EMIRCAN, EMİRCAN SK., ENGİN SK., EZGİ SK., FIRTINA SK., GAFFAR OKKAN CD., GEBEŞ SK., GENÇLİK CD., GİZEM SK., GÜL SK., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HAKAN SK., HIZLI, HIZLI SK., HOCAOĞLU SK., İLBEY SK., KANALBOYU SK., KAPTAN CD., KARANFİL SK., KARTAL SK., KAYALIK SK., KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE LIMAN, KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, KIR SK., KUMCAGIZ, KUMCAĞIZ CD., KURTYERI ENGIN, KURTYERI KARTAL, KURTYERI KIR, KURTYERI SAHIN, KURTYERI SEKER SK., KURTYERI YIGIT, LİMAN SK., MANOLYA SK., MERDİVEN SK., MIÇO CD., NUR SK., ORHAN SK., ORMAN SK., OZAN SK., ÖNDER SK., ÖNER SK., ÖZDEN SK., ÖZGÜR SK., SAHİL SK., SARISU CD., SİNEM SK., ŞEKER SK., ŞENOL SK., ŞİMŞEK SK., TEK SK., TEPE SK., YAĞIZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YELKENCİOĞLU SK., YİĞİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, HEDIYELI, HEDİYELİ, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ mahallelerinde ÇIRAKLI MEVKII, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ERIKLI MERKEZ MEVKII, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII, HEDIYELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKII, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOGLU MEVKII, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TASANBAR MEVKII, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Mart Salı 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MÜLKÜSEHSUVAR, MÜLKÜŞEHSUVAR mahallelerinde AHMETBESOGLU MEVKII, AHMETBEŞOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAPRAZLAR MEVKII, ÇAPRAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKERLER MEVKII, TEKERLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARÇAYIRI, SERİNLİK mahallelerinde PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADİYE mahallelerinde HANYERİ SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., MESUDIYE CD., MESUDİYE. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, SUADİYE mahallelerinde ALİOĞULLARI SK., CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SK., DEĞİRMENKAPI CD., ERTUĞ SK., KESTANELIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, KÖSEKÖY, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 11.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ATILAY SK., AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., DEGIRMENKAPI, DERELİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DOĞANER SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DURSUN, DURSUN SK., FAHRİ SK., GEDE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İPEKYOLU CD., İZMİT CD., KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT, KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MEŞRUTİYET SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., OKÇAPINAR SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKOÇ SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., RAUF EFENDİ SK., SERT SK., SEVIL, ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TEPELİ SK., UZAK SK., VAROL SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU mahallelerinde ALTINAY SK., DEMİRYOLU CD., ESKİ OKUL SK., HAMİT SK., MEZARLIK SK., NATO CD., SAZLI SK., STAD SK., ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK., TEPETARLA CD., TOPRAKLI SK., YILDIZELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADİYE mahallelerinde SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, MAŞUKİYE mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., AYNUR SK., BARIŞ SK., BILGEHAN, BİLGEHAN SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DERVİŞ SK., DİCLE CD., DİLEK SK., DİNÇ SK., EKİM SK, EYÜP SULTAN SK., FİDAN SK., GAMZELİ SK., GAZI YASIN, GAZİ YASİN CD., ILIM, İLİM CD., İNCE SK., KAHRAMANLAR CD., KAVAL SK., KOZA, KUMLUK, KUMLUK SK., LEYLA ATAKAN CD., MELODİ SK., MEVLANA SK., MODA SK., NAMLI SK., NEYZEN SK., OLCAY SK., ONUR SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., OSMAN GAZİ. CD., ÖZEKLİ SK., RÜYA SK., SADIK, SAKİN SK., SERGEN SK., SEZER, SEZGİN SK., SOYLU, SOYLU SK., SUBASI, SUBAŞI SK., SUNA SK., ŞENER SK., TAŞKIN SK., ULUISIK, ULUISIK CD., ULUIŞIK CD., YAMAÇ SK., YASA, YASA SK., YAVUZ SK., YÖRÜK SK., ZEBRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Mart Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, BARBAROS, DAMLAR, SERVETİYE KARŞI, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 29 EKİM CD., AKIM SK., ALİM SK., ATABARI SK., BAĞDAT CD., BEKAR, BEKAR SK., BENGISU, BENGİSU SK., EBEDI, EBEDI SK., GURUR, GURUR SK., HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HURİ SK., ILAYDA, İLAYDA SK., İNCİLER SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEDRESE, MEDRESE SK., MELEKŞAH SK., SEMAZEN SK., SEYH ALI, ŞEYH ALİ CD., TANTAOGLU, TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TEMEL SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Mart Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, YALAKDERE mahallelerinde 19 MAYIS CD., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., ARK SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNA HERSEK SK., ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., DAMLA SK., ELMAS SK., EYÜP SULTAN CD., GARDENYA SK., GELİNCİK SK., GÜLEN SK., GÜREŞ SK., GÜVEN SK., HASAN AGA, HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HASTANE SK., KASATURA, KAYNAK SK., KIRKPINAR CD., KURTULUŞ SK., MEŞELİK SK., MOR MENEKŞE SK., NEHİR SK., OKUL SK., SADIK SK., SARAY SK., TEBESSÜM, TOPÇU DERE SK, TOPÇU DERE SK., VATAN CD., YALAK DERE, YAPRAK SK., YOKUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Mart Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY mahallelerinde STAD SK, SU DERESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Mart Salı 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ mahallelerinde BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 19 Mart Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1035 SK., 1119., 1123., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1146. SK., DÜZBAGLAR, KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Mart Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1036 SK., 1116. SK., 1122. SK., 1123. SK., 1145., 1145. SK., 1146., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENİ SK., YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENİ mahallelerinde 3712. sok, ADAÇAYI SK., ANSA SK., D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., MURGUL SK., NUSRET, OSMAN SENOL, SÜLÜN SK., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, HAKANİYE, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DEREKÖY MERKEZ MEVKII, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EĞNEDİKLİ MEVKİİ, EĞNEDİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIKÖY MEVKII, HACIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KORUCUKÖYÜ MEVKII, KORUCUKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, ORUÇHOCALAR MEVKİİ, SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde BADEM SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR CD., CANDAN SK., ÇETİN SK., DERMAN SK., ERCAN SK., ERDEMİR SK., ERDEMİRCİ SK., ERDOGAN, GÖNÜL, GÖNÜL CD., KIZILCIK, KIZILCIK SK., MERCANLI, MERCANLI SK., SARUHAN SK., SEDA, SEDA CD., ŞEHİT CEMAL SK., VADİ SK., VAKIF SK., VAROL, YAŞAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 19 Mart Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 19 Mart Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN mahallelerinde TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde ABDİOĞLU SK., AKKUŞ SK., BAHTİYAR SK., ÇİLE SK., DEĞİRMENCİLER SK., DILAVER DENIZ, DİLAVER DENİZ SK., HAKANBEY SK., İSFENDİYAR SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., SEFER SK., SELÇUK SK., SIRMALI SK., UNCU SK., UYGAR SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK., YEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AYÇIÇEK, BASAK, BAŞAK SK., DEFNE SK., KARTOPU SK., MARMARA CD., ÖZCAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AYÇA, AYÇİÇEK SK., BAHAR SK., BILLUR, BİLLUR SK., DEFNE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde ÇİĞDEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde AYÇA SK., BESTE SK., TURGUT, TURGUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ANADOLU, ANADOLU CD., EYMEN SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NURGÜL SK., YENİ AY SK., YONCA SK., YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Mart Salı 12:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ARDA CD., AYDOGAN, AYTUĞ SK., BALCILAR, BEYZADE, BEYZADE SK., BUKET SK., BÜLBÜL SK., CENNET SK., CEYLAN SK., CİHANGİR SK., ÇAMLICA SK., DEMİR SK., ERGUVAN SK., GELINCIK, HÜSEYİN DEMİR CD., MANDIRA YOLU SK., MANOLYA, MELTEM SK., METIN OKTAY, METİN OKTAY CD., MEVLANA CD., MIMAR SINAN, MUHSIN YAZICIOGLU, NAZMI BALCI, NAZMİ BALCI CD., ÖZBEK SK., PİRİ REİS CD., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., TÜRKCAN SK., ZAMBAK SK., ZIYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 19 Mart Salı 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1801., 1801. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., D-100 KARAYOLU CD., GÜNEY YANYOL CD., KOŞU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mart Salı 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1302/3., 1302/3. SK., 1302/6. SK., 1303. SK., 1303/1. SK., 1303/2. SK., 1303/3. SK., 1304. SK., 1305. SK., 1306., 1306. SK., 1306/1. SK., 1306/2., 1306/2. SK., 1306/3., 1306/3. SK., 1306/4., 1306/4. SK., 1307. SK., 1308., 1308. SK., 1308/1. SK., 1308/2. SK., 1308/3., 1308/3. SK., 1309. SK., 1310. SK., 1311. SK., 1311/1. SK., 1312. SK., 1312/1., 1312/1. SK., 1312/10. SK., 1312/12. SK., 1312/2., 1312/2. SK., 1312/3., 1312/3. SK., 1312/4. SK., 1312/5. SK., 1312/6. SK., 1312/7., 1312/7. SK., 1312/8. SK., 1312/9., 1312/9. SK., 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/2. SK., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314. SK., 1314/1. SK., 1314/2., 1314/2. SK., 1315. SK., 1315/1., 1315/2. SK., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2., 1316/2. SK., 1317. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/2. SK., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/3., 1318/3. SK., 1319. SK., 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/2. SK., 1319/3. SK., 1320., 1320. SK., 1321. SK., 1322. SK., 1323., 1323. SK., 1325. SK., 1326., 1326. SK., 1327., 1327. SK., 1327/1. SK., 1327/3. SK., 1327/4., 1327/4. SK., 1327/5. SK., 1328. SK., 1330. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1342. SK., 1344. SK., 1802/1. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANİBAL CD., DR.ZEKİ ACAR CD., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., TATLIKUYU, TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mart Salı 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1802., 1802. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZPINAR mahallelerinde 2775. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 19 Mart Salı 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde AKBUĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Mart Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ATABEY SK., BARBAROS CD., BOSTAN, CANAN SK., DESTAN SK., DUMAN SK., EFEK SK., EGEMEN, EGEMEN SK., ERTAÇ SK., GÜRAL, GÜRAL SK., HELAL SK., MAZLUM SK., MELİH SK., MISIRCILAR, MISIRCILAR SK., NEFER SK., NURSEL SK., SÖNMEZ SK., TEOMAN SK., TURGUT REİS CD., TUZLA CD., ÜLKEM, VADI, YELPAZE SK., ZENGIN, ZENGİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.