19 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.03.2024 - 18:42

Güncelleme: 19.03.2024 - 18:42

MANİSA ilinde 19 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-19 2024-03-19 10:00:20.571-2024-03-19 18:00:28.115 saatleri arasında Sarıpınar; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-19 2024-03-19 10:00:29.202-2024-03-19 16:00:41.537 saatleri arasında Düzlen; DÜZLEN, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz3, ARAZİ, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-19 2024-03-19 10:00:29.202-2024-03-19 16:00:41.537 saatleri arasında Otmanlar; İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz18, ARAZİ, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, otmanlar küme evleri, İsimsiz11, İsimsiz2, İsimsiz10, otmanlar, İsimsiz6, İsimsiz3, , OTMANLAR, Otmanlar Köyü Yolu, otmanlar, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-19 2024-03-19 10:00:29.202-2024-03-19 16:00:41.537 saatleri arasında Ortaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-19 2024-03-19 10:00:29.202-2024-03-19 16:00:41.537 saatleri arasında Büyüksümbüller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-19 2024-03-19 10:00:29.202-2024-03-19 16:00:41.537 saatleri arasında Dazyurt; , İsimsiz1, DAZYURT, dazyurt, dazyurt, dazyurt iç yolu, DAZYURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-19 2024-03-19 10:00:29.202-2024-03-19 16:00:41.537 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-19 2024-03-19 10:00:29.202-2024-03-19 16:00:41.537 saatleri arasında Türkmen; türkmen, Türkmen Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, türkmen, Türkmen, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.