19 Mart sürecinde Cevahir AVM önünde gözaltına alınmışlardı: Avukatlardan duruşma tarihine tepki

19 Mart sürecinde Cevahir AVM önünde gözaltına alınmışlardı: Avukatlardan duruşma tarihine tepki

27.04.2026 12:37:00
19 Mart sürecinde Cevahir AVM önünde gözaltına alınmışlardı: Avukatlardan duruşma tarihine tepki

19 Mart operasyonlarının başladığı günlerde Şişli'de Cevahir AVM önünde basın açıklaması yapmak istedikleri gerekçesiyle 125 kişinin yargılandığı davanın 4’üncü duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma savcının esas hakkında mütalaayı hazırlamak için süre istemesi üzerine 26 Ekim 2026’ya ertelendi. Avukatlar duruşmanın aylar sonraya ertelenmesine tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yönelik 19 Mart'ta düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yapmak üzere 27 Mart’ta Şişli'deki Cevahir AVM önünde toplanan ve gözaltına alınanlar hakkında açılan davanın 4’üncü duruşması görüldü.

Aralarında yoldan geçerken gözaltına alınanların da bulunduğu 125 kişinin yargılandığı ve İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın duruşması, 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı.

Duruşmada yoldan geçerken gözaltına alındıklarını belirten ve sanık olarak yargılanan 2 genç savunma yaptı.

Gençlerden biri olaydan yaklaşık 1 saat sonra evine gitmek üzere bindiği metrodan çıkarken kolluk görevlileri tarafından alınarak emniyete götürüldüğünü, konuyla hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen yaşadığı süreç nedeniyle işinden olduğunu aktardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube tarafından hazırlanan tutanakta, İstanbul Valiliği’nin o gün, o bölge için toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin herhangi bir yasaklama kararının olmadığı ortaya çıkmış ve tutanak mahkemeye sunulmuştu.

DURUŞMA 26 EKİM'E ERTELENDİ

İki gencin savunmalarının ardından avukatlar, Valiliğin yasak kararı olmadığını ve bu nedenle “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçunun oluşamayacağına dikkat çekerek gerekli savunmaları yaptıklarını, tekrar savunma yapmayı gerektirecek bir durum olmadığını belirterek savcılık makamının esas hakkındaki mütalaasını vermesini istedi.

Savcının mütalaa için süre istemesi üzerine duruşma 26 Ekim’e ertelendi. Avukatlar 4’üncü duruşması görülen davada savcının mütalaa için süre istenmesine ve davanın aylar sonraya ertelenmesine tepki gösterdi.

Cevahir önündeki gözaltı davası ertelendi
Cevahir önündeki gözaltı davası ertelendi İBB’ye yönelik soruşturmaları protesto ederken gözaltına alınan 120 kişinin yargılandığı davada ilk duruşma görüldü. Mahkeme, müdahaleye ilişkin kamera görüntülerinin bilirkişiye gönderilmesine ve adli kontrollerin büyük kısmının kaldırılmasına karar verdi.
Cevahir önünde gözaltına alınmışlardı: 120 kişilik protesto davasında ilk duruşma
Cevahir önünde gözaltına alınmışlardı: 120 kişilik protesto davasında ilk duruşma Cevahir önünden Maçka’ya yürümek isterken gözaltına alınan 120 kişinin yargılandığı davada, ifadesi alınan sanıkların adli kontrolü kaldırıldı. Duruşma 17 Kasım’a ertelendi.
Tanık polisin ifadesi dikkat çekti: Cevahir AVM önündeki 120 kişi herhangi bir yasaklama kararı olmadan gözaltına alınmış!
Tanık polisin ifadesi dikkat çekti: Cevahir AVM önündeki 120 kişi herhangi bir yasaklama kararı olmadan gözaltına alınmış! İBB’ye yönelik operasyonlara karşın protestolar sırasında Cevahir AVM önünde gözaltına alınan 120 kişinin davasının ikinci duruşması görüldü. Görülen duruşmada bir polis tanık ifade verdi. Polis tanığı, ters kelepçeli öğrencilerin araçta bekletildiğini doğruladı; duruşmada tartışmalar yükseldi, hakim tüm adli kontrol tedbirlerini kaldırdı ve davayı 27 Nisan’a erteledi.