19 Mart sürecinde Cevahir AVM önünde gözaltına alınmışlardı: Avukatlardan duruşma tarihine tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yönelik 19 Mart'ta düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yapmak üzere 27 Mart’ta Şişli'deki Cevahir AVM önünde toplanan ve gözaltına alınanlar hakkında açılan davanın 4’üncü duruşması görüldü.

Aralarında yoldan geçerken gözaltına alınanların da bulunduğu 125 kişinin yargılandığı ve İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın duruşması, 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı.

Duruşmada yoldan geçerken gözaltına alındıklarını belirten ve sanık olarak yargılanan 2 genç savunma yaptı.

Gençlerden biri olaydan yaklaşık 1 saat sonra evine gitmek üzere bindiği metrodan çıkarken kolluk görevlileri tarafından alınarak emniyete götürüldüğünü, konuyla hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen yaşadığı süreç nedeniyle işinden olduğunu aktardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube tarafından hazırlanan tutanakta, İstanbul Valiliği’nin o gün, o bölge için toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin herhangi bir yasaklama kararının olmadığı ortaya çıkmış ve tutanak mahkemeye sunulmuştu.

DURUŞMA 26 EKİM'E ERTELENDİ

İki gencin savunmalarının ardından avukatlar, Valiliğin yasak kararı olmadığını ve bu nedenle “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçunun oluşamayacağına dikkat çekerek gerekli savunmaları yaptıklarını, tekrar savunma yapmayı gerektirecek bir durum olmadığını belirterek savcılık makamının esas hakkındaki mütalaasını vermesini istedi.

Savcının mütalaa için süre istemesi üzerine duruşma 26 Ekim’e ertelendi. Avukatlar 4’üncü duruşması görülen davada savcının mütalaa için süre istenmesine ve davanın aylar sonraya ertelenmesine tepki gösterdi.