Cevahir önünde gözaltına alınmışlardı: 120 kişilik protesto davasında ilk duruşma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik açılan soruşturmalar sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınan ve aralarında üç avukatın da bulunduğu 120 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görüldü. Dava, 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kimlik tespitiyle başladı.

Sanıklar, 27 Mart’ta Şişli’deki Cevahir AVM önünde bir araya gelerek Maçka Parkı’na yürümek istemiş, polis müdahalesiyle gözaltına alınmıştı. Duruşmada ifadesi alınan tüm sanıkların adli kontrol tedbirleri kaldırılırken, henüz ifade vermeyen 6 kişi için adli kontrol uygulaması devam ediyor.

Mahkeme, dosyada yer alan kamera görüntülerinin bilirkişiye gönderilerek saat-saat incelenmesine, kolluk kuvvetlerinin müdahale biçimi ve hoparlör kullanımı gibi hususların detaylı analizine karar verdi. Ayrıca, üç avukat sanığın dosyasının ayrılması yönündeki talep reddedildi.

Farklı illerde bulunan sanıklar için SEGBİS yoluyla duruşmalara katılım sağlanacak. Duruşmada, ifade veren öğrenciler müdahalenin hukuksuz olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarında geçen bazı teknik konular için uzman bilirkişiden rapor alınmasına da hükmetti.

Bir sonraki duruşma 17 Kasım’da görülecek.