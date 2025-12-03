19 Mart'taki bant daraltması davasında karar çıktı: Yaman Akdeniz'den Bakan Tunç'a kritik çağrı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği kent genelinde eylem, gösteri ve basın açıklaması yasağı getirirken, internet erişimi de kısıtlanmıştı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz de, 19 Mart 2025 sabahı başlayan ve yaklaşık 42 saat süren bant daraltmasına ilişkin kararları Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) talep etmişti.

Ancak Akdeniz, bilgi edinme hakkı başvurusu reddedildiği için idari yargıda dava açmıştı. Yaman Akdeniz, bu davayı kazandığını duyurdu.

BAKAN TUN Ç 'A 'KARARLARI UYGULAYIN' ÇAĞRISI !

Daha önce, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ve TUSAŞ saldırısı sonrası bant daraltma uygulama kararlarını alabilmek için açtığı davaları da kazandığını hatırlatan Prof. Dr. Akdeniz, şunları kaydetti:

"19 Mart 2025 sabahı başlayan ve İstanbul genelini etkileyen bant genişliği daraltması 42 saat sürmüştü. Bu uygulamaya ilişkin kararları BTK'dan talep etmiştim. Bilgi edinme hakkı başvurum reddedildiği için idari yargıda dava açmıştım ve yine kazandım. Bu BTK'ya karşı, bant genişliği daraltması uygulaması ile ilgili kazandığım üçüncü dava oldu. Daha önce Kahramanmaraş depremleri ve TUSAŞ saldırısı sonrası bant daraltma uygulama kararlarını alabilmek için açtığım davaları da kazanmıştım.

Bu son karar dahil olmak üzere, üç karar da idari yargı tarafından oybirliği ile verilmiş kararlar. Bu kararlara rağmen BTK yükümlülüğünü yerine getirip, talep ettiğim bilgi ve belgeleri ısrarla vermemeye devam ediyor.

Ayrıca, Sayın Yılmaz Tunç'a da Adalet Bakanlığının henüz Anayasa Mahkemesinin Yaman Akdeniz (3) kararının gereğini yerine getirip, talep ettiğim bilgileri vermediğini hatırlatmak isterim. Aması maması yok! Yargı kararlarını uygulamak zorundasınız."