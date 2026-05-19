Cumhuriyet Gazetesi Logo
19 Mayıs köprüler ücretsiz mi? 19 Mayıs otoyollar bedava mı?

19 Mayıs köprüler ücretsiz mi? 19 Mayıs otoyollar bedava mı?

19.05.2026 09:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
19 Mayıs köprüler ücretsiz mi? 19 Mayıs otoyollar bedava mı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken milyonlarca sürücü, resmi tatil süresince köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs köprüler ücretsiz mi? 19 Mayıs otoyollar bedava mı?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ücretsiz geçiş düzenlemeleri yeniden gündeme geldi. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan yurttaşlar ve tatil yolculuğuna çıkmayı planlayan sürücüler, köprü ve otoyollardaki uygulamaları yakından takip ediyor. Peki, 19 Mayıs köprüler ücretsiz mi? 19 Mayıs otoyollar bedava mı?

19 MAYIS'TA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Bayram kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki birçok köprü ve otoyolda geçişler ücretsiz olacak. İstanbul’da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) gün boyunca ücretsiz geçişe açık olacak. Ayrıca KGM tarafından işletilen Avrupa Otoyolu ve Anadolu Otoyolu gibi kamuya ait güzergâhlarda da sürücülerden herhangi bir ücret alınmayacak.

ÜCRETLİ OLMAYA DEVAM EDECEK KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

Bazı köprü ve otoyollar ise özel işletme statüsünde olduğu için ücretsiz geçiş kapsamına dahil edilmiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geçiş ücretleri uygulanmaya devam edecek. Aynı şekilde Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu da ücretli olarak hizmet vermeyi sürdürecek.

İlgili Konular: #köprü #otoyol ücretleri #otoyol

İlgili Haberler

19 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da yollar ne zaman açılacak?
19 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da yollar ne zaman açılacak? 19 Mayıs 2026 Salı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'un dört bir yanında düzenlenen gençlik yürüyüşleri, resmi törenler ve açık hava konserleri nedeniyle bazı yollar araç geçişine kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da yollar ne zaman açılacak?
19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Marmaray ve Metro bedava mı olacak?
19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Marmaray ve Metro bedava mı olacak? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yurttaşların en çok merak ettiği konular arasında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Marmaray ve Metro bedava mı olacak?
TV yayın akışı 19 Mayıs Salı! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 19 Mayıs Salı! Bugün hangi kanalda ne var? 19 Mayıs 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 19 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...