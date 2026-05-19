19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ücretsiz geçiş düzenlemeleri yeniden gündeme geldi. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan yurttaşlar ve tatil yolculuğuna çıkmayı planlayan sürücüler, köprü ve otoyollardaki uygulamaları yakından takip ediyor. Peki, 19 Mayıs köprüler ücretsiz mi? 19 Mayıs otoyollar bedava mı?

19 MAYIS'TA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Bayram kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki birçok köprü ve otoyolda geçişler ücretsiz olacak. İstanbul’da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) gün boyunca ücretsiz geçişe açık olacak. Ayrıca KGM tarafından işletilen Avrupa Otoyolu ve Anadolu Otoyolu gibi kamuya ait güzergâhlarda da sürücülerden herhangi bir ücret alınmayacak.

ÜCRETLİ OLMAYA DEVAM EDECEK KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

Bazı köprü ve otoyollar ise özel işletme statüsünde olduğu için ücretsiz geçiş kapsamına dahil edilmiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geçiş ücretleri uygulanmaya devam edecek. Aynı şekilde Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu da ücretli olarak hizmet vermeyi sürdürecek.