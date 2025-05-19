19 Mayıs’ta Saraçhane’de adalet talebi: Öğrenciler tutuklu arkadaşları için buluştu

Üniversiteliler, sloganlar ve şarkılar eşliğinde arkadaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu. Öğrenciler, “Tutuklu sıra arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın” diyerek hem siyasi iktidara hem de yargı organlarına seslendi.

Eylem sırasında öğrenciler tarafından atılan “Diplomasız Erdoğan” sloganına polis fiziki müdahalede bulunmadı ancak söz konusu ifadenin “kanunsuz slogan” olduğu yönünde anons yapıldı.

Eyleme katılan bir grup öğrenci, 19 Mayıs’ın gençliğe emanet edilen bir bayram olduğuna dikkat çekerek, “Arkadaşlarımızı, bu ülkenin geleceğini karanlık zindanlara hapsetmeye çalışanlara karşı buradayız” dedi.





“BAYRAK AÇTI DİYE TUTUKLU''

Cumhuriyet’e konuşan Marmara Üniversitesi öğrencisi Yusuf T., tutuklu arkadaşları Ayberk’in durumuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Marmara Üniversitesi bugün burada Ayberk adlı arkadaşımız için bulunuyor. Kendisi sadece Türk bayrağı açtığı için tutuklandı. Aylardır içeride ve duruşması ekim ayına ertelendi. Ne hükümet karşıtı bir söylemi vardı, ne de şiddet içerikli bir eylemi. Sadece anayasal hakkı olan eylem hakkını kullandı. Ama hem eğitim hakkı engelleniyor, hem de içeride çeşitli müdahalelere maruz kalıyor.”

“BUGÜNLERDE BAYRAM KUTLAMAK BİLE LÜKS OLDU''

Yusuf T., 19 Mayıs’ın anlamına da dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz onun için buradayız, ama aynı zamanda bayramımızı kutlamak için de buradayız. Bugünlerde bayram kutlamak bile zorlaştı. Türk olduğumuzu, genç olduğumuzu, bu ülkenin geleceği olduğumuzu hatırlatmak için alanlardayız. Marmara direnişi, bu kutlamaları ve hak mücadelelerini sürdürecek. Haksızlık nerede varsa, biz orada olacağız.”

2 GÖZALTI

Edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük 2 kişi söz konusu eylemde gözaltına alındı.