19 Mayıs'ta Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yayınlanma: 17.05.2024 - 21:24

Güncelleme: 17.05.2024 - 21:24

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Pazar günü saat 21.00'da Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla ihtiyaç olması halinde 18.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde;