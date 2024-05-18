19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

Eczaneler ve sağlık ocaklarının bu hafta sonu çalışıp çalışmadığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurttaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 19 Mayıs'ta (yarın) eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 12:17
19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?
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9 Mayıs'ta ilaç almak veya yazdırmak için eczanelere ve sağlık ocaklarına gidecek kişiler, yarın eczane ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

ECZANELER 19 MAYIS'TA AÇIK MI?

Eczaneler, 19 Mayıs'ta kapalı olacak. 19 Mayıs'ın hem pazar gününe denk gelmedi hem de resmi tatil olması sebebiyle bu tarihte sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Buna göre; 19 Mayıs'ta sadece yaşadığınız bölgede bulunan nöbetçi eczaneler mesailerine devam edecek.

19 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Resmi tatil günleri ve hafta sonunda sağlık ocakları hizmet vermeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanlar randevularını 19 Mayıs'tan sonraki ilk mesai gününe yani 20 Mayıs Pazartesi gününe ertelemeleri gerekecek


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