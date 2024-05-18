19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 09:01
19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi...
Abone Ol google-news

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 29 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi.

Türkiye’nin en önemli ulaşım modlarından birisinin demiryolları olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, ülkenin geleceği olan gençlerin çok önemli bir bölümünün trenlerle seyahat etmeyi tercih ettiği bilgisini verdi.

Yüksek Hızlı Tren’le yolculuk yapanların yüzde 19.8’ini gençlerin oluşturduğunu kaydeden Uraloğlu, “TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Yüksek Hızlı Tren, anahat ve bölgesel trenlerimizde gençlerimize yüzde 15 oranında indirim ve çeşitli oranlarda indirimli abonman seçenekleri sunuyoruz. Gençlerimiz, Yüksek Hızlı Trenlerimizin yanı sıra turistik trenlerimize de büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin demiryolu sevgisiyle büyümesi çok önemli” dedi.


Abdülkadir Uraloğlu haberleri 19 Mayıs haberleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haberleri Toplu Taşıma haberleri toplu taşıma ücretsiz mi haberleri

İlgili Haberler

23 Nisan'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın metrobüs, marmaray, otobüs, metro ücretisiz mi?

23 Nisan'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın metrobüs, marmaray, otobüs, metro ücretisiz mi?
Bakan Uraloğlu açıkladı: 23 Nisan'da Marmaray ve metro ücretsiz mi olacak? 23 Nisan'da toplu taşıma bedava mı?

Bakan Uraloğlu açıkladı: 23 Nisan'da Marmaray ve metro ücretsiz mi olacak? 23 Nisan'da toplu taşıma bedava mı?
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kobani davası kararları: Demirtaş’a 42 ve Yüksekdağ’a 30 yıl hapis

Kobani davası kararları: Demirtaş’a 42 ve Yüksekdağ’a 30 yıl hapis
Damadın geline düğün hediyesi herkesi şaşkına çevirdi!

Damadın geline düğün hediyesi herkesi şaşkına çevirdi!
Dünyada cinayetin cezasız kaldığı tek yer: Ölüm Bölgesi

Dünyada cinayetin cezasız kaldığı tek yer: Ölüm Bölgesi
Genç atletler 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda buluşuyor

Genç atletler 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda buluşuyor
Son Dakika: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...

Son Dakika: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...
Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı

Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı
'Kamuda tasarruf' genelgesi Resmi Gazete'de

'Kamuda tasarruf' genelgesi Resmi Gazete'de
Kahramanmaraş’ta tünelde yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta tünelde yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı