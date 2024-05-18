19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, yarın kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 13:26
19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?
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19 Mayıs Pazar günü kargoların çalışma saatleri yurttaşların gündeminde yer alıyor. 19 Mayıs nedeniyle, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler, kargoların yarın açık mı olup olmadığını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar başladı. Buna göre; 19 Mayıs resmi tatildir ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar çalışmamaktadır. Yani kargolar  20 Mayıs Pazartesi gününe kadar kapalı olacak.

KARGOLAR VE PTT 19 MAYIS'TA ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, resmi tatil süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin gün boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

Yurtiçi Kargo: 19 Mayıs boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda resmi tatil boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da resmi tatil günlerinde kapalı olması bekleniyor.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.


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