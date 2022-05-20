19 Mayıs'ta Onur Anıtı’na çelenk sunuldu

20 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 103. yılında, geçen aylarda saldırıya uğrayan Atatürk Onur Anıtı’na çelenk sunuldu.

Yağmur altında başlayan 19 Mayıs çelenk sunumuna CHP’li milletvekilleri katıldı. Törene CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Samsun milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu Kemal Zeybek, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, AKP Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kurum amirleri ve protokol üyeleri katıldı. Tören, anıt önünde yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Açık havada yapılması planlanan gösteriler ise hava muhalefeti nedeniyle Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’na alındı.