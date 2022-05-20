19 Mayıs'ta Onur Anıtı’na çelenk sunuldu
Samsun’daki 19 Mayıs kutlamalarının adresi Onur Anıtı’ydı. Geçtiğimiz aylarda saldırıya uğrayan Atatürk Onur Anıtı’na çelenk sunuldu. Açık havada yapılması planlanan gösteriler ise hava muhalefeti nedeniyle Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’na alındı.
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 103. yılında, geçen aylarda saldırıya uğrayan Atatürk Onur Anıtı’na çelenk sunuldu.
Yağmur altında başlayan 19 Mayıs çelenk sunumuna CHP’li milletvekilleri katıldı. Törene CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Samsun milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu Kemal Zeybek, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, AKP Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kurum amirleri ve protokol üyeleri katıldı. Tören, anıt önünde yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Açık havada yapılması planlanan gösteriler ise hava muhalefeti nedeniyle Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’na alındı.
Video Haberler
- Telefonla dolandırıcılık yapan 'sahte polis' yakalandı
- Eski Kral Carlos 2 yılın ardından İspanya'da
- Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- Oturduğu 'mermer' kırılınca 3 metreden düşüp öldü
- Çaldığı ticari taksiyle kaza yapan kişi yakalandı
- Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı
- 'TikTok videosu çekmek için orman yangını çıkardı'
- İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu
- 'İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz'
- Ankara'da korkutan yangın!
En Çok Okunan Haberler
-
- En zehirli türlerinden bir tanesi: Sürü halinde görüldü
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- Davos’ta gündem gıda ve enerjide yaptırım olacak
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- 3 dakikalık 19 Mayıs kutlaması!
- Gökbakar, Tilki ve Sabancı da topa girdi
- 'Milletin Sesi' mitinginin akışı belli oldu
- AKP'den 'asgari ücrete ikinci zam' açıklaması
- Finlandiya Başbakanı'ndan Türkiye ve NATO açıklaması
- Cahit Özkan görevden alındı