19 Nisan 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri
19 Nisan 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...
Oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor. Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 23 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. İşte, 19 Nisan iftar saatleri?
İSTANBUL --- 19.04.2023 --- 19:54:00
ANKARA --- 19.04.2023 --- 19:37:00
İZMİR --- 19.04.2023 --- 19:58:00
ADANA --- 19.04.2023 --- 19:23:00
ADIYAMAN --- 19.04.2023 --- 19:12:00
AFYONKARAHİSAR --- 19.04.2023 --- 19:45:00
AĞRI --- 19.04.2023 --- 18:56:00
AKSARAY --- 19.04.2023 --- 19:30:00
AMASYA --- 19.04.2023 --- 19:26:00
ANTALYA --- 19.04.2023 --- 19:41:00
ARDAHAN --- 19.04.2023 --- 18:59:00
ARTVİN --- 19.04.2023 --- 19:03:00
AYDIN --- 19.04.2023 --- 19:54:00
BALIKESİR --- 19.04.2023 --- 19:56:00
BARTIN --- 19.04.2023 --- 19:41:00
BATMAN --- 19.04.2023 --- 19:01:00
BAYBURT --- 19.04.2023 --- 19:08:00
BİLECİK --- 19.04.2023 --- 19:49:00
BİNGÖL --- 19.04.2023 --- 19:05:00
BİTLİS --- 19.04.2023 --- 18:58:00
BOLU --- 19.04.2023 --- 19:43:00
BURDUR --- 19.04.2023 --- 19:44:00
BURSA --- 19.04.2023 --- 19:52:00
ÇANAKKALE --- 19.04.2023 --- 20:03:00
ÇANKIRI --- 19.04.2023 --- 19:35:00
ÇORUM --- 19.04.2023 --- 19:29:00
DENİZLİ --- 19.04.2023 --- 19:49:00
DİYARBAKIR --- 19.04.2023 --- 19:05:00
DÜZCE --- 19.04.2023 --- 19:45:00
EDİRNE --- 19.04.2023 --- 20:05:00
ELAZIĞ --- 19.04.2023 --- 19:10:00
ERZİNCAN --- 19.04.2023 --- 19:10:00
ERZURUM --- 19.04.2023 --- 19:03:00
ESKİŞEHİR --- 19.04.2023 --- 19:46:00
GAZİANTEP --- 19.04.2023 --- 19:15:00
GİRESUN --- 19.04.2023 --- 19:16:00
GÜMÜŞHANE --- 19.04.2023 --- 19:11:00
HAKKARİ --- 19.04.2023 --- 18:50:00
HATAY --- 19.04.2023 --- 19:19:00
IĞDIR --- 19.04.2023 --- 18:52:00
ISPARTA --- 19.04.2023 --- 19:43:00
KAHRAMANMARAŞ --- 19.04.2023 --- 19:17:00
KARABÜK --- 19.04.2023 --- 19:40:00
KARAMAN --- 19.04.2023 --- 19:32:00
KARS --- 19.04.2023 --- 18:57:00
KASTAMONU --- 19.04.2023 --- 19:35:00
KAYSERİ --- 19.04.2023 --- 19:25:00
KİLİS --- 19.04.2023 --- 19:16:00
KIRIKKALE --- 19.04.2023 --- 19:34:00
KIRKLARELİ --- 19.04.2023 --- 20:02:00
KIRŞEHİR --- 19.04.2023 --- 19:31:00
KOCAELİ --- 19.04.2023 --- 19:50:00
KONYA --- 19.04.2023 --- 19:36:00
KÜTAHYA --- 19.04.2023 --- 19:48:00
MALATYA --- 19.04.2023 --- 19:13:00
MANİSA --- 19.04.2023 --- 19:57:00
MARDİN --- 19.04.2023 --- 19:02:00
MERSİN --- 19.04.2023 --- 19:26:00
MUĞLA --- 19.04.2023 --- 19:51:00
MUŞ --- 19.04.2023 --- 19:01:00
NEVŞEHİR --- 19.04.2023 --- 19:28:00
NİĞDE --- 19.04.2023 --- 19:27:00
ORDU --- 19.04.2023 --- 19:18:00
OSMANİYE --- 19.04.2023 --- 19:19:00
RİZE --- 19.04.2023 --- 19:08:00
SAKARYA --- 19.04.2023 --- 19:48:00
SAMSUN --- 19.04.2023 --- 19:25:00
ŞANLIURFA --- 19.04.2023 --- 19:09:00
SİİRT --- 19.04.2023 --- 18:58:00
SİNOP --- 19.04.2023 --- 19:31:00
ŞIRNAK --- 19.04.2023 --- 18:55:00
SİVAS --- 19.04.2023 --- 19:20:00
TEKİRDAĞ --- 19.04.2023 --- 20:00:00
TOKAT --- 19.04.2023 --- 19:23:00
TRABZON --- 19.04.2023 --- 19:11:00
TUNCELİ --- 19.04.2023 --- 19:09:00
UŞAK --- 19.04.2023 --- 19:49:00
VAN --- 19.04.2023 --- 18:53:00
YALOVA --- 19.04.2023 --- 19:52:00
YOZGAT --- 19.04.2023 --- 19:29:00
ZONGULDAK --- 19.04.2023 --- 19:43:00
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