Bugün iftarda ne pişirsem? 28. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 19.04.2023 - 09:03

Güncelleme: 19.04.2023 - 09:03

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 28. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 28. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

SEBZELİ BAL KABAĞI ÇORBASI

Malzemeler

4 dilim bal kabağı

2 adet soğan

1 adet havuç

1 adet patates

1 litre sıcak su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı zencefil, zerdeçal

Tuz, karabiber



Yapılışı

Öncelikle derin bir tencereye zeytinyağını alıp ısıtın. Küp küp doğranmış soğanı kavurun. İçine bal kabağı kabak, havuç ve patates ekleyip karıştırarak kavurmaya devam edin. Üzerine sıcak suyu ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Zencefil, zerdeçal ve karabiberi ekleyin. Yumuşayan sebzeleri blender’dan geririn. Bir iki taşım daha kaynattıktan sonra, tuz ile tatlandırın. Ocağın altını kapatın. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.

PANCARLI BULGUR SALATASI

Malzemeler

4 adet pancar

2 adet yeşil ekşi elma

Yarım su bardağı ince bulgur

Yarım demet dereotu

2-4 dal taze soğan

1 kutu mısır

8-10 adet kornişon turşu



Sosu için

2 diş sarımsak

1 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, toz kırmızıbiber



Yapılışı

Öncelikle pancarı ve elmayı rendeleyip geniş bir kaseye alın. Daha sonra sıcak su ile ıslatılmış olan bulguru ilave edin. En son ince ince kıyılmış dereotu, mısır ve kornişon turşuyuda ekleyip, karıştırın. Başka bir kasede sosu hazırlayın, salatanın üzerine gezdirin. İftar için pan içerisinde sos malzemesi karıştırılıp salacarlı bulgur salatası hazır, afiyet olsun.

TAZE YAPRAKLI ENGİNAR DOLMASI

Malzemeler

8 adet taze yapraklı enginar

3 adet limon

Su



İçi için

1 su bardağı pirinç

1 demet taze soğan

1 adet orta boy kuru soğan

5-6 dal taze nane

Yarım demet dereotu

1 su bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı kuş üzümü

3 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı şeker

1 limonun suyu



Yapılışı

Öncelikle pirinç ve kuş üzümünü ayrı ayrı kaplarda ıslatın ve kenara ayırın. Dolmalık fıstığı tavada yağsız olarak rengi dönene kadar, kenara ayırın. Enginarları derin bir kap içinde su doldurun ve içine 2 limon sıkıp kabuklarını suya atın. Enginarın saplarını kesip tencereye oturacak şekilde altını düzeltin. Sert ve dikenli dış yapraklarını koparın. Enginarın uç kısımındaki yaprakları bıçak yardımıyla kesin. Enginarın ortasında kalan yaprakları elinizle biraz açıp esnettikten sonra küçük mor yaprakları ve altındaki tüyleri kaşık yardımıyla temizleyin. (Enginar temizlemek zor bir iş, dilerseniz satın alırken temizletebilirsiniz.) Enginarı kararmaması için limonlu suya atın. İç harcı için taze nane, dereotu ve taze soğanın beyaz kısımlarını ince ince doğrayın. Kuru soğanı küp küp doğrayın. Geniş bir kap içinde doğradığınız tüm malzemeyi karıştırın. Pirinci ve kuş üzümünü süzüp yeşillikleri ekleyin. Tuz, karabiber, toz şeker, dolmalık fıstık ve zeytinyağı ekleyerek karıştırın. Enginarları sudan çıkarın, ortalarına ve yaprak aralarına hazırladığınız harcı ekleyin. Tencereye dizin, yarısına gelecek kadar su ekleyin. Kalan zeytinyağını ve suyu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Su kaynadıktan sonra kısık ateşte enginarlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişirme süresi 1 saati bulabilir. Kontrol ederek pişirin. Ocağın altını kapatın. Soğuduktan sonra dere otuyla servis edebilirsiniz. İftar için enginar dolamsı hazır, afiyet olsun.

ÇERİ DOMATESLİ BURGU MAKARNA

Malzemeler

1 paket burgu makarna

8-10 adet çeri domates

4-5 dal taze fesleğen veya kuru fesleğen

2-3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber





Yapılışı



Öncelikle burgu makarnayı haşlayıp süzün. Sosu için çeri domatesleri ortadan ikiye kesin. Fesleğeni ince ince doğrayın. Sarımsakları ezin. Zeytinyağını tavada ısıtıp tüm malzemeyi soteleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Sosu haşlanmış makarnanın üzerine döküp, karıştırın. En son kaşar peyniri ekleyip, fesleğen yaprakları ile süsleyin. Sıcak olarak servis yapın. İftar için makarna hazır, afiyet olsun.

ÇİKOLATA SOSLU ISLAK KEK

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 yemek kaşığı kakao

Sosu için

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Öncelikle keki için yumurtaları ve şekeri karıştırma kabına alarak köpük olana kadar çırpın. Süt ve sıvı yağ ekleyip biraz daha çırpın. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip, iyice çırpın. Karışımı dikdörtgen borcama döküp, 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Kek fırındayken sosu için şeker, süt, kakao ve sıvı yağı tencerede karıştırın. Ocağa alın ve kaynatın. Göz göz olunca altını kapatın. Kek fırından çıkınca dilimleyip sosu üzerine dökün. İftar için tatlı hazır, afiyet olsun.





