19 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.04.2025 - 09:18

Güncelleme: 19.04.2025 - 09:18

İZMİR ilinde 19 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-19 2025-04-19 09:00:00.084-2025-04-19 11:00:00.855 saatleri arasında Mavişehir; , Hasan Tahsin Uzer Caddesi, Hanri Benazus Caddesi, Aziz Nesin Blv., Caher Dudayev Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 09:00:09.338-2025-04-19 15:00:28.093 saatleri arasında Alaybey; 1700. Sk., 1679. Sk., 1680. Sk., 1675, 1681. Sk., Metin Altıok Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 09:00:09.338-2025-04-19 15:00:28.093 saatleri arasında Tersane; Şehit Asım Aksoy, 1672/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:00.511-2025-04-19 11:00:09.242 saatleri arasında Şemikler; İsimsiz15, , 6311. Sk., 6316/2. Sk., 6316/3. Sk., 6316/4. Sk., 6316/5. Sk., 6316/6. Sk., 6316/7. Sk., Anadolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:00.511-2025-04-19 11:00:09.242 saatleri arasında Cumhuriyet; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 11:00:00.499-2025-04-19 13:00:00.601 saatleri arasında Mavişehir; Hasan Tahsin Uzer Caddesi, Aziz Nesin Blv., Hanri Benazus Caddesi, , OPERA CADDESİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-19 2025-04-19 09:00:00.106-2025-04-19 12:00:00.248 saatleri arasında Kazım Karabekir; 6904. Sk., 6903. Sk., 6903, 6916/1 Sk., I. İNÖNÜ, , SEDAT YILMAZ, SELİM, 6922, 6702, 6908/2 Sk., Bağcılar Sk., DİYARBAKIR, Ertuğrul Gazi Sk., Eşref Bitlis Cd., Fatih 2. Mehmed Cd., Gürcan Barın Sk., Menderes Yolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 09:00:00.106-2025-04-19 12:00:00.248 saatleri arasında Pancar; 6701, menderes yolu cad., Şair Mehmet Akif Sk., Zekiye Hanım Sk., SELİM, Umurbey Sk., Selanik Sk., SEDAT YILMAZ, Menderes Yolu Cd., Göl Sk., Fatih 2. Mehmed Cd., Beyazıt Cd., Bağcılar Sk., Aydınlar Sk., 6702/1, PAMUKÇU OSMAN, 6705, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:00.633-2025-04-19 12:00:00.706 saatleri arasında Arslanlar; , İsimsiz197 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:00.633-2025-04-19 12:00:00.706 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:00.789-2025-04-19 12:00:00.326 saatleri arasında Yazıbaşı; 339, , Begonya Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:00.789-2025-04-19 12:00:00.326 saatleri arasında İstiklal; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-19 2025-04-19 09:00:00.106-2025-04-19 12:00:00.248 saatleri arasında Karakuyu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:00.378-2025-04-19 11:00:00.705 saatleri arasında Çukuraltı; 2268, 2280. Sk., 2272. Sk., 2270. Sk., 2266. Sk., 2213. Sk., 2207. Sk., 2205. Sk., 2197/1. Sk., 2100. Sk., 2098. Sk., 2096. Sk., 2094. Sk., 2092. Sk., 2090. Sk., 2084. Sk., 2082. Sk., 2080. Sk., 2078. Sk., 2076. Sk., 2074. Sk., 2072. Sk., 2070. Sk., 2069. Sk., 2068. Sk., 2067. Sk., 2066. Sk., 2065. Sk., 2063. Sk., 2061. Sk., 2060. Sk., 2058. Sk., 2056. Sk., 2055. Sk., 2054. Sk., 2053. Sk., 2052. Sk., 2051. Sk., 2050. Sk., 2049. Sk., 2048. Sk., 2047. Sk., 2046. Sk., 2045. Sk., 2044. Sk., 2043. Sk., 2042. Sk., 2041. Sk., 2039. Sk., 2037. Sk., 2035. Sk., 2034. Sk., 2033/1. Sk., 2033. Sk., 2025. Sk., Sevgi Yolu Sk., Mecidgökyokuşlu Cd., MUSTAFA KEMAL PAŞA, 2203, İsimsiz79, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-19 2025-04-19 09:00:00.735-2025-04-19 16:00:00.969 saatleri arasında İstiklal; SABİT ARLI, ARIKBAŞI, İsimsiz126, İsimsiz131, 104, İsimsiz140, İsimsiz173, 1.GÜL, Altın Tarla Sk., Patlangıç, Sepetci Tahir Sk., , PATLANGIÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 09:00:00.735-2025-04-19 16:00:00.969 saatleri arasında Ceritler; AKŞAMSETTİN, İsimsiz140, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz45 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-19 2025-04-19 09:00:05.324-2025-04-19 12:00:18.975 saatleri arasında Siteler; 225. Sk., 384. Sk., , 217. Sk., 221. Sk., 380. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 13:00:08.445-2025-04-19 16:00:17.648 saatleri arasında Siteler; 225. Sk., 221. Sk., , Mithatpaşa Cd., 408. Sk., 400. Sk., 398. Sk., 394. Sk., 392. Sk., 388. Sk., 386. Sk., 382. Sk., 231. Sk., 227/1. Sk., 227. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-19 2025-04-19 09:00:50.432-2025-04-19 11:00:58.223 saatleri arasında Ören Egemen; İncirlipınar, LİMON, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 09:00:50.432-2025-04-19 11:00:58.223 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; LİMON, LİMON SOKAK, İncirlipınar, Limoncuk Sk., , Arıkaltı Cd., Limoncuk, Baraklı Sk., Limon Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 09:00:50.432-2025-04-19 11:00:58.223 saatleri arasında Yiğitler; LİMON, LİMON elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-19 2025-04-19 09:00:52.619-2025-04-19 15:00:01.283 saatleri arasında Kazımdirik; İsimsiz14, Mustafa Kemal Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 09:00:57.301-2025-04-19 10:00:03.164 saatleri arasında Zafer; 4349. Sk., 4355. Sk., Yener Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 11:00:54.036-2025-04-19 17:00:02.735 saatleri arasında Atatürk; Osmangazi Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-19 2025-04-19 10:00:00.543-2025-04-19 11:00:07.024 saatleri arasında Osmangazi; 578/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:27.905-2025-04-19 11:00:16.138 saatleri arasında Osmangazi; 569/1. Sk., 578/1. Sk., Osmangazi Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 11:00:23.041-2025-04-19 17:00:40.726 saatleri arasında Osmangazi; 567. Sk., 562. Sk., Osmangazi Cd., 567/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 11:00:41.515-2025-04-19 17:00:49.306 saatleri arasında Osmangazi; Osmangazi Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 11:00:54.036-2025-04-19 17:00:02.735 saatleri arasında Osmangazi; 567. Sk., 567/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-19 2025-04-19 10:00:00.633-2025-04-19 12:00:00.706 saatleri arasında Mektep; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:00.633-2025-04-19 12:00:00.706 saatleri arasında Havuzbaşı; İsimsiz39, İsimsiz47, İsimsiz35, İsimsiz11, İsimsiz52, , İsimsiz6, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:00.633-2025-04-19 12:00:00.706 saatleri arasında Çırpı Cami; , İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:00.633-2025-04-19 12:00:00.706 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-19 2025-04-19 10:00:59.6-2025-04-19 12:00:07.601 saatleri arasında Hasan Özdemir; 732/5. Sk., 732/3. Sk., 732/10. Sk., 732. Sk., 731/2. Sk., 731/12. Sk., 731/11. Sk., 731. Sk., 700/5. Sk., 700/4. Sk., 700/2. Sk., 700/1. Sk., 700. Sk., 698/3. Sk., 697/8. Sk., 5573. Sk., , 732/6. Sk., 732/7. Sk., 732/8. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:59.6-2025-04-19 12:00:07.601 saatleri arasında Duatepe; 619/1. Sk., 619. Sk., 607. Sk., 604. Sk., 565. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:59.6-2025-04-19 12:00:07.601 saatleri arasında Çimentepe; 607. Sk., 604. Sk., 603. Sk., 565/2. Sk., 565. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:59.6-2025-04-19 12:00:07.601 saatleri arasında 19 Mayıs; Yeşildere Cd., 737/5. Sk., 737/3. Sk., 737. Sk., 731/5. Sk., 700/3. Sk., 700. Sk., 697/7. Sk., 5573/3. Sk., 5573/2. Sk., 5573. Sk., 5422. Sk., 5421. Sk., 5420. Sk., 5419. Sk., 5418. Sk., 5410. Sk., 5409. Sk., 5408. Sk., 5407. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:59.6-2025-04-19 12:00:07.601 saatleri arasında 1. Kadriye; 795/1. Sk., 732/9. Sk., 732/10. Sk., 732. Sk., 731. Sk., 701. Sk., 699/1. Sk., 699. Sk., 698/2. Sk., 698. Sk., 697/9. Sk., 697/7. Sk., 697/6. Sk., 697/5. Sk., 697/4. Sk., 697/3. Sk., 697/2. Sk., 697/10. Sk., 697/1. Sk., 697. Sk., 696. Sk., 694. Sk., 607. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:59.6-2025-04-19 12:00:07.601 saatleri arasında İmariye; , 993/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 14:00:28.397-2025-04-19 16:00:37.327 saatleri arasında Akdeniz; Halit Ziya Blv., Şehit Fethi Bey Cd., , 1340. Sk., 1341. Sk., 1342. Sk., 1343. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.