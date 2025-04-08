Haber alınamıyordu: 72 yaşındaki erkek ağaca asılı halde ölü bulundu

Malatya’da kendisinden bir süredir haber alınamayan 72 yaşındaki şahsın, ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu.

Haber alınamıyordu: 72 yaşındaki erkek ağaca asılı halde ölü bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.04.2025 - 00:51

Olay, 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Zeki Eser’den (72) bir süredir haber alamayan yakınları ulaşmaya çalıştıkları şahsı bölgedeki bir yurdun alt kısmındaki alanda ağaca iple asılı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ilk bulgulara göre şahsın olayı kendisinin gerçekleştirdiğini değerlendirirken, Mehmet Zeki Eser’in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


Etiketler: #intihar #Malatya

İlgili Haberler

Bursa'da hukuk fakültesi öğrencisi otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Bursa'da hukuk fakültesi öğrencisi otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
David Beckham ve Victoria Beckham'ın eski koruması ölü bulundu

David Beckham ve Victoria Beckham'ın eski koruması ölü bulundu
Manisa'da bir genç erkek boş arazide ölü bulundu

Manisa'da bir genç erkek boş arazide ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler