19 yaşındaki Hüseyin Doğan cinayetinde yeni gelişme
Niğde’de Hüseyin Doğan’ın öldürülmesiyle ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta 19 yaşındaki Hüseyin Doğan'ın öldüğü silahlı kavgayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucu, O.E, M.Ç. ve C.N. ile kavgada yaralanan ve tedavisi tamamlanan T.H.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Olaya karıştığı belirlenen F.Ö.'yü yakalama çalışmaları ise sürüyor.
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