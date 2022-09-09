Manisa'da iş cinayeti: Yıkılan duvarın altında kaldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, çalıştığı fabrika inşaatında yıkılan duvarın altında kalan Hasan Çavuş (65), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
09 Eylül 2022 Cuma, 20:52
Manisa'da iş cinayeti: Yıkılan duvarın altında kaldı
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Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi yakınlarında, bir zeytinyağı fabrikasının bahçesinde yapılan inşaat temeli çalışmasında gaz betonlardan oluşan duvar yıkıldı. O sırada inşaat temelinde çalışan Hasan Çavuş, yıkılan duvarın altında kaldı.

EKİPLER, CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yaşamını yitiren Çavuş'un cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkardı.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Çavuş'un cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.


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