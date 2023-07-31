19 yaşındaki Veli Eren'den 16 gündür haber yok

Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:18

Güncelleme: 31.07.2023 - 11:18

Marangoz Mehmet Atay ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay (45) çiftinin iki erkek çocuğundan büyüğü olan ve bir diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da bir grup arkadaşıyla buluşmak için öğle saatlerinde Karşıyaka'daki evinden çıkıp, Çeşme'ye gitti.

Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı.

EN SON ALAÇATI MERKEZE GİDERKEN GÖRÜLDÜ

Atay, en son 16 Temmuz'da saat 19.00 sıralarında bir minibüs şoförü tarafından yanında bir kişiyle Alaçatı ilçe merkezine yürürken görüldü.

En son annesi ile 16 Temmuz saat 01.30'da telefon görüşmesi gerçekleştiren Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi.

16 GÜNDÜR HABER YOK

Ancak Atay'dan bir daha haber alınamadı. Oğullarının hayatından endişe eden Mehmet- Ebru Atay çifti, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu.

Polisin arama çalışması başlattığı Veli Eren Atay’dan aradan geçen 16 güne rağmen haber alınamadı.

Oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirten Mehmet Atay, "Emniyet seferber oldu. Canla başla çalışıyorlar. Ancak aradan kaç gün geçti, hala bir haber yok. Ailecek perişanız. Bir an önce oğlumun bulunmasını ve yanımıza dönmesini istiyoruz" dedi.