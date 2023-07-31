Acı haber geldi: Kayıp olarak aranırken çayda cesedi bulundu

Bursa’da, dünden beri kayıp olan 56 yaşındaki S.K.’nın cesedi, park halindeki otomobilinden 1 kilometre uzaklıkta Nilüfer Çayı'nda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 07:13
Acı haber geldi: Kayıp olarak aranırken çayda cesedi bulundu
Abone Ol google-news

29 Temmuz Cumartesi gününden beri kendisinden haber alınamayan ve dün aracıyla Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi istikametine giderken görülen S.K.'ya (56) ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri S.K.’nın gidebileceği istikamette arama çalışması başlattı. S.K.’nın aracını Nilüfer Çayı'na yakın bir bölgede bulan polis ekipleri çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı.

Ayrıca bölgeye sevk edilen Polis Özel Harekat, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri de çalışmalara katıldı.

ACI HABER GELDİ

Su altı ve su üstünde yapılan arama çalışmaları sonucu S.K.’nın cansız bedeni aracının olduğu bölgeden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta suda bulundu.

S.K.’nın cesedi ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Adli Tıp Kurumu Bursa Emniyet Müdürlüğü Bursa

İlgili Haberler

İsviçre'de yıllardır kayıp olan bir dağcının cesedi bulundu

İsviçre'de yıllardır kayıp olan bir dağcının cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası ölü bulundu

Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası ölü bulundu
Meksika’da uçak denize düştü: 3 kişi kayıp

Meksika’da uçak denize düştü: 3 kişi kayıp

En Çok Okunan Haberler