19 yıl önceki cinayet Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı: Zekiye Aydın soruşturmasında flaş gelişme

Yayınlanma: 21.01.2025 - 12:07

Güncelleme: 21.01.2025 - 12:07

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında otel ve turizm işletmecisi Zekiye Aydın kayboldu.

Sabri Önel, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın ile ilgili Müge Anlı'nın programında 'Cenazesinin yerini biliyorum’ açıklamasının ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından canlı yayında cinayet şüphelisi iddiasıyla gözaltına alındı.

6 gün önce Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen Sabri Önel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 19 yıllık cinayete ilişkin soruşturmayı genişletti.

YEĞENİ DE GÖZATINDA

Dün JASAT ekiplerince, 19 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban giden otel ve turizm işletmecisi Zekiye Aydın’ın yeğeni Adil Önel de, İstanbul’da gözaltına alındı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen Adil Önel işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.