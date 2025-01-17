Üst ve araç aramasında yakayı ele verdi! Çanakkale'de 'uyuşturucu' şüphelisi tutuklandı
Çanakkale’de üst ve araç aramasında 544,47 gram skunk maddesi ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli E.K.’nin üst ve araç aramasında 544,47 gram skunk ele geçirildi.
Hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak suçlarından işlem yapılan şüpheli E.K. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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