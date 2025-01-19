Çanakkale'de kent genelinde operasyon: 32 'kaçak göçmen' yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 32 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de kent genelinde operasyon: 32 'kaçak göçmen' yakalandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2025 - 09:51

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik botu ‘KB-119' tarafından durdurulan lastik bot içinde 9'u çocuk toplam 32 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.


Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen

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