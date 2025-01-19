Çanakkale'de kent genelinde operasyon: 32 'kaçak göçmen' yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 32 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi.
Sahil Güvenlik botu ‘KB-119' tarafından durdurulan lastik bot içinde 9'u çocuk toplam 32 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen
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