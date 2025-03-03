19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı: Kemikleri gömüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayıp olarak aranırken, 19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Erdoğan Bozkurt'un (53) bulunan kemikleri, yapılan incelemenin ardından toprağa verildi.

19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı: Kemikleri gömüldü
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DHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 18:03

Fethiye’de 2005'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Erdoğan Bozkurt'a ulaşılamayınca dosya kapatıldı. 5 ay önce Bozkurt'un öldürüldüğü ihbarı yapıldı. Yeniden açılan soruşturma kapsamında Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırma başlattı. 

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Jandarma, Bozkurt'un Fethiye ilçesi Ovacık Mahallesi'nde öldürülüp, bu bölgeye gömüldüğünü belirledi. Soruşturma kapsamında jandarma, Bozkurt ile aralarında husumet bulunan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Nuray Pehlivan, Şevkiye Koyuncu ve Hasan Cura’yı geçen yıl 29 Kasım'da gözaltına aldı. 

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

CENAZESİ KALDIRILDI

Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, kadavra köpekleri ile yapılan aramada Deliktaş mevkisinde bulundu. Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından beklenen rapor ulaştı. Raporda, kemiklerin Erdoğan Bozkurt ile uyumlu olduğu belirtildi. Raporun ardından Bozkurt'un kemikleri, bugün Fethiye Değirmenbaşı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Erdoğan Bozkurt’un 10 yakını katıldı.


Etiketler: #muğla #kayıp #Cinayet

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