20 kadının neden öldürüldüğü belirlenemedi

Yayınlanma: 07.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2025 - 04:00

Platform, “Bu, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü belirlenemedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça, şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet konuya ilişkin avukat Süreyya Kardelen Yarlı ile konuştu. Yarlı, “Kadına yönelik şiddet eylemlerinde ve kadına yönelik cinayetlerde ortadaki faili cesaretlendiren veya faili bu suçu işlemeye iten şeyi bulamazsak biz o halde bu şiddet eylemlerinde hiçbir zaman tam anlamıyla engelleyemeyiz veya azaltamayız” dedi.

‘SINIFLANDIRMAK GEREK’

“Bizim bir sorunu çözebilmemiz için önce o sorunu oluşturan etmenleri, olguları iyi tahlil edebilmemiz, sınıflandırmamız ve önceliklendirmemiz gerekiyor” diyen Yarlı, “Kadınların neden, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü belirleyemediğimizde bu dosyaları hem suçun işlenme nedeni açısından hem de suçu işleyen kişiler açısından faili meçhul bıraktıkça biz failleri ve potansiyel failleri güçlendirmiş oluyoruz. Aslında onlara şu mesajı veriyoruz yargı eliyle; ‘en karşındaki kadına ne yaparsan yap, günün sonunda hiçbir ceza almayacaksın’. Biz bu mesajı vermeye devam ettikçe bu failleri bulamamaya devam ediyor olacağız” ifadelerini kullandı.