1'inci Ordu Komutanlığına atanan Ali Sivri kimdir? Orgeneral Ali Sivri kaç yaşında, nereli?

19 Ağustos 2022 Cuma, 09:58

Ali Sivri, 10 Eylül 1961 yılında Çorum'da doğdu. 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Topçu ve Füze Okulunu bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2008'de tuğgeneral oldu. 2008-2010 arası 16. Mekanize Piyade Tugayı komutanlığı, 2010-2012 arası Millî Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik daire başkanlığı yaptı.

2012'de tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2012-2014 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Plan ve Prensipler başkanlığı, 2014-2015 arası 23. Motorize Piyade Tümeni komutanlığı, 2015-2016 arası 1. Ordu kurmay başkanlığı yaptı. 2016'da korgeneral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası 7. Kolordu, 2017-2019 arası 4. Kolordu komutanlığı yaptı. 2019'da Ege Ordusu Komutanı oldu. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti.

ALİ SİVRİ'NİN EŞİ KİM?

Ali Sivri, Şafak Sivri ile evlidir. Çiftin 1 çocukları vardır.

1'İNCİ ORDU KOMUTANLIĞINA ATANDI

19 Ağustos 2022 tarihinde Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığına atandı.