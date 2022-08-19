1'inci Ordu Komutanlığına atanan Ali Sivri kimdir? Orgeneral Ali Sivri kaç yaşında, nereli?
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 126 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığına atandı. Ali Sivri kimdir, nereli? İşte Ali Sivri'nin özgeçmişi...
Ali Sivri, 10 Eylül 1961 yılında Çorum'da doğdu. 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Topçu ve Füze Okulunu bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2008'de tuğgeneral oldu. 2008-2010 arası 16. Mekanize Piyade Tugayı komutanlığı, 2010-2012 arası Millî Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik daire başkanlığı yaptı.
2012'de tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2012-2014 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Plan ve Prensipler başkanlığı, 2014-2015 arası 23. Motorize Piyade Tümeni komutanlığı, 2015-2016 arası 1. Ordu kurmay başkanlığı yaptı. 2016'da korgeneral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası 7. Kolordu, 2017-2019 arası 4. Kolordu komutanlığı yaptı. 2019'da Ege Ordusu Komutanı oldu. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti.
ALİ SİVRİ'NİN EŞİ KİM?
Ali Sivri, Şafak Sivri ile evlidir. Çiftin 1 çocukları vardır.
1'İNCİ ORDU KOMUTANLIĞINA ATANDI
19 Ağustos 2022 tarihinde Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığına atandı.
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