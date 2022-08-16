Akademi'den 50 yıl sonra gelen özür: Sacheen Littlefeather kimdir?

16 Ağustos 2022 Salı, 13:31

"Baba-Godfather" filmiyle 1973'te "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar ödülü kazanan Marlon Brando'nun ismi okunduğunda sahneye beklenmedik bir konuk çıktı.

45. AKADEMİ ÖDÜLLERİ GECESİNDE NELER YAŞANDI?

Sahneye, Liv Ullman ve Roger Moore'un yanına gelen Littlefeather'ın konuşmasını gösterinin sorumlusu Howard Koch engellemeye çalışmış, buna rağmen genç Kızılderili söylemeyi başardığı bir iki sözle istenen ilgiyi çekmeyi başarıp, Oscar tarihine geçmiştir.

"Sacheen Littlefeather" isimli Kızılderili genç kız, Brando'nun Oscar ödülünü reddettiğini tüm dünyaya ilan etti ve aktörün ''sinema endüstrisinin Amerikalı yerlilerin sorunlarına duyarsız kaldığı gerekçesiyle ödülü kabul etmediği'' yönündeki mesajını tüm dünyaya ilan etti. Ancak Littlefeather, yuhalamalarla ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kaldı.

SACHEEN LİTTLEFEATHER KİMDİR?

Gerçek adı Maria Cruz olan Sacheen Littlefeather 30 Ocak 1947 yılında Kaliforniya'da doğdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Bugün 75 yaşında olan Littlefeather, o zamanlar Oscar’da sahne alan ilk Amerikan yerlisi olmuştu.

60 saniye süren konuşması ikonik bir önem kazanarak kültür tarihinin en çok hatırlanan anlarından biri olarak tarihe kazındı.

O zaman oyuncular sendikasının bir üyesi olan Littlefeather, Amerikan yerlilerine karşı eğlence sektöründe yer alan önyargıları yeren bir konuşma yapmıştı.

Sağlam bir aktivist olan Littlefeather, kanser hastası olduğu için çok nadir röportaj veriyor.

Littlefeather, özürle ilgili olarak, “Biz yerliler çok sabırlı insanlarızdır, sadece 50 yıl beklemek zorunda kaldım! Espri yeteneğimizi her zaman canlı tutmamız gerek, hayatta kalmamızın yolu bu” dedi.

Littlefeather, kendisine saldırmak üzere sahneye gelen oyuncu John Wayne’in zorla engellendiğini ve hükümetin, yer alacağı herhangi bir programı sonlandırmakla tehdit ettiği için iş bulmasının engellediğini aktardı.

SACHEEN LİTTLEFEATHER'IN OYNADIĞI FİLMLER

-Shoot the Sun Down (1981)

-Winterhawk (1975)

-Johnny Firecloud (1975)

-Freebie and the Bean (1974) (uncredited)

-The Trial of Billy Jack (1974)

-The Laughing Policeman (1973) (uncredited)

-Consigliori, Il (1973)