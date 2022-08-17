Türkiye'nin ilk Ermeni kaymakamı Berk Acar kimdir?

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:30

Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesinin kaymakamı oldu. Berk Acar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Ermeni kaymakamı oldu.

TÜRKİYE'NİN İLK ERMENİ KAYMAKAMI BERK ACAR KİMDİR?

Berk Acar, 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu'nda okuyan Acar, Işık Lisesi'nden mezun oldu. 2020 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü'nü bitirdi.

BERK ACAR KAYMAKAM OLARAK ATANDI

Avukatlık stajını bitiren Acar, 110. Dönem Kaymakamlık sınavlarına girdi. 2021 Temmuz ayında Ankara'da yapılan yazılı sınavı, 13 bin 374 kişi arasından 72'nci sırada tamamladı. Mülakata 475 kişi çağırıldı. Berk Acar, mülakat sonucu açıklandığında da yine başarı listesine girdi.

27 yaşındaki Berk Acar, Babadağ Kaymakamı Adem Karataş'ın yerine ilçeye atandı.