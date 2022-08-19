General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 126 general ve amiralin ataması yapıldı.

AA
19 Ağustos 2022 Cuma, 03:53
General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de
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Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 126 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 72 generalin yeni görevlere ataması yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 30 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.


Atama Resmi Gazete general amiral Recep Tayyip Erdoğan

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