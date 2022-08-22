2. “Altın Kalem Ödülleri” sahiplerini bulacak

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:06

Mihrabat Korusu’nda düzenlenecek törende edebiyatın her dalında başarılı yazarlar ödüllendirilecek. Törende Yazar Seda Küçük de “Düş Yakamdan” romanıyla “Romantik Komedi” dalında Altın Kalem Ödülü alacak.

Book Culture Art Time's; popülist kültürün dışında gözden kaçan değerli kalemleri 'Altın Kalem Ödülleri' ile taçlandırıp onları edebiyatseverlerle buluşturmayı hedefliyor. Kültür, sanat ve medya dünyasından önemli isimlerin de katılacağı etkinliği Oyuncu Mehmet Er ve Oyuncu-Yazar Mustafa Sefa Güvenir sunacak.

GERÇEK EDEBİYAT ESERİ HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULAMIYOR

Altın Kalem Ödülleri Organizasyon Komitesi Başkanı Serra Erdoğan, etkinliğin kitap okuma alışkanlığı olmayan bir topluma bu alışkanlığı kazandırmak için atılmış bir adım olduğunu belirterek, “Popülist kültürün zaman içinde, edebiyat alanına da yerleşmesi, maalesef ülkemizde olumsuz bir gerçek. Maddesel kaygılar nedeniyle kartelleşmiş yayın sistemi ‘eser ne olursa olsun önce isim’ ilkesiyle hareket ettiğinden, onca gerçek edebiyat eseri hak ettiği değeri bulamamakta ve okuyucusuyla buluşamamakta. Altın Kalem Ödülleri etkinliğimizde, başarılı eserler ortaya koyan yazarlarımızı ağırlayıp onları onore edeceğiz” dedi.

Altın Kalem Ödülleri Genel Koordinatörü Yazar Mustafa Sefa Güvenir de “Kitap okuma alışkanlığında kitap fuarları en etkin yöntem olsa da yeterli değil. Bu konuda çok önemli adımlar atmakta kararlıyız. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“ROMANTİK KOMEDİ” ALTIN KALEM ÖDÜLÜ, SEDA KÜÇÜK’ÜN

"Siyah Gelinlik", "Yabancı Ses", "Yoksul Ruh", "Öznesi Sen", "Sarı Yaz" ve "Düş Yakamdan” kitaplarının yazarı Seda Küçük, “Düş Yakamdan” romanıyla “Romantik Komedi” dalında ödül alacak. Daha önce “Siyah Gelinlik” romanıyla “Dram Roman” dalında Altın Kalem ödülü alan Yazar Seda Küçük, 2. kez ‘Altın Kalem’ ödülünü almanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Okuyuculardan aldığım olumlu geri dönüşler en büyük ödülüm ama romanlarımın bu tür önemli organizasyonlarda ödüllerle taçlandırılması bambaşka bir motivasyon. Organizasyonda emeğe geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yazar Seda Küçük, bu son romanında; kendi hayat yolunu çizmeye çalışan bir kadının; aile, toplum, eş-dost çengeline takılan harika anıları, ciddi ama bir o kadar da komik ve eğlenceli tüm maceralarını anlattığını belirterek şunları söyledi: “Küçükken hepimiz peri masallarıyla büyütüldük. Güzel prenses, kendisini kötülerden kurtaran yakışıklı prens ile evlenir ve sonsuza kadar mutlu mesut yaşarlar. Ama büyüdüğümüzde gördük ki dünya tozpembe değil. Her renk var içinde hatta renksizlik de… Selin’in hikayesi de her kadın gibiydi. Ciddi ama bir o kadar da komik ve eğlenceli. Gözyaşlarıyla, kahkahalarıyla, sevdikleriyle ve sevildikleriyle… Peri masallarına inanan aptal aşık haliyle, ruh eşini yanlış bedenlerde aradı. Ve şimdi biten bir aşkın ardından yeniden ayağa kalkıyor. Peki ama nasıl? Kim bilir belki kitabın içinde sizin de yaşamınızdan kesitler var. Hayatıma giren kaçıkların uzun ve eğitici bir listesini yapabilirim. İyi ki varlar, iyi ki kaçıklar. Onlar sayesinde yıkılmadım, hayattayım.”