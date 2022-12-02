2 Aralık 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

02 Aralık 2022 Cuma, 08:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu kuzeybatısı ile Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor.

SEL UYARISI

Yağışların Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 11°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 11°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 16°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 15°C, 21°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 13°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 2°C, 13°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 13°C

Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 11°C, 18°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 16°C

Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 12°C

Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 17°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısının aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 1°C, 7°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 0°C, 6°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 6°C, 12°C

Aralıklı yağmurlu

VAN 0°C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Kuzeybatı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 8°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MARDİN 8°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 17°C

Öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri aralıklı yağmurlu