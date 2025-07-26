2 askerin şehit düşmesine tepki: Yankı Bağcıoğlu'ndan '3 temel soru'

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı’nda görevli 7 asker, 25 Temmuz akşamı yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.

Askerlerden 29 yaşındaki ikmal er Semih Erdoğan ve 29 yaşındaki muhafız er Halit Karaman, kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerin “aşırı sıvı kaybına bağlı olarak kandaki sodyum dengesizliği sonucu çoklu organ yetmezliği nedeniyle” hayatını kaybettiğini duyurdu.

YANKI BAĞCIOĞLU SORDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, X hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bağcıoğlu, madde madde sıraladı:

"1- Aşırı sıcak ve nemli bölgelerde açık alanda yapılan uzun süreli faaliyetler, sıcak çarpması ve sıvı kaybı gibi ciddi sağlık riskleri doğuruyor.

2- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yönergelerine uyulmaması ve kontrol - denetim eksikliği, bu risklerin artmasına neden oluyor.

3- Askeri Sağlık Sistemi’nin kaldırılması, sağlık takibi ve erken müdahale süreçlerinde boşluklar yaratmış durumda.

4- Sıralı Komuta zafiyetleri, disiplinsizlik, meteorolojik risklere karşı yeterli önlem alınmaması ve denetim mekanizmalarının zayıf olması çok büyük zafiyet."

Bağcıoğlu ardından yaptığı yeni açıklamada, şu soruları dile getirdi:

"Kamuoyunda yoğun olarak gündeme getirilen “iddialar” çerçevesinde, kamuoyu vicdanının tatmini için öncelikle cevaplanması gereken 3 temel soru‼️

1- Erler uzun süre neden güneş altında bekletildi? Firari erler olduğu için tüm birliğin uzun süre bekletildiği doğru mu?

2-Birlikte “içme suyunun” yetersiz olduğu, askerlerin para ile kantinden su satın almak zorunda kaldığı doğru mu?

3- Rahatsızlanan erlere yapılan acil tıbbi müdahalenin “müdahale mevki - zaman - olay çizelgesi” nedir?"