2 ay önce evlenmişti... Halı saha maçında kalp krizi geçiren 28 yaşındaki genç öldü
Mardin’in Nusaybin ilçesinde halı saha maçında fenalaşan Selim Engin (28) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 28 Aralık’ta Selim Engin arkadaşlarıyla maç yaptığı halı saha aniden yere yığıldı. Engin, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Engin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
2 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ
2 ay önce evlendiği öğrenilen Selim Engin’in genç yaşta ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Engin, Nusaybin Hacılar Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Etiketler: #mardin
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