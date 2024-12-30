2 ay önce evlenmişti... Halı saha maçında kalp krizi geçiren 28 yaşındaki genç öldü

Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:46

Güncelleme: 30.12.2024 - 09:47

Edinilen bilgiye göre, 28 Aralık’ta Selim Engin arkadaşlarıyla maç yaptığı halı saha aniden yere yığıldı. Engin, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Engin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

2 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

2 ay önce evlendiği öğrenilen Selim Engin’in genç yaşta ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Engin, Nusaybin Hacılar Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.