2 ay önce evlenmişti... Halı saha maçında kalp krizi geçiren 28 yaşındaki genç öldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde halı saha maçında fenalaşan Selim Engin (28) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

2 ay önce evlenmişti... Halı saha maçında kalp krizi geçiren 28 yaşındaki genç öldü
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İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:46

Edinilen bilgiye göre, 28 Aralık’ta Selim Engin arkadaşlarıyla maç yaptığı halı saha aniden yere yığıldı. Engin, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Engin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

2 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

2 ay önce evlendiği öğrenilen Selim Engin’in genç yaşta ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Engin, Nusaybin Hacılar Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


Etiketler: #mardin

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