Mardin'de sokak ortasında silahlı dehşet: 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mardin'de sokak ortasında silahlı dehşet: 2 yaralı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:03

Olay, sabah 08.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada Harun Ç. (42) ve Nazım E. (37) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Harun Ç., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Nazım E. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #mardin #sokak #silahlı kavga

İlgili Haberler

Adana’da dehşet… Kadını önce darbetti sonra silahla yaraladı: Altınlarını da gasbetti!

Adana’da dehşet… Kadını önce darbetti sonra silahla yaraladı: Altınlarını da gasbetti!
Malatya'da 4 kişi arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da 4 kişi arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
'IŞİD militanı gibi': 'Arapça Günü'nde öğrencinin eline silah verdiler!

'IŞİD militanı gibi': 'Arapça Günü'nde öğrencinin eline silah verdiler!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler