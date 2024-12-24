Mardin'de sokak ortasında silahlı dehşet: 2 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah 08.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada Harun Ç. (42) ve Nazım E. (37) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Harun Ç., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Nazım E. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: #mardin #sokak #silahlı kavga
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