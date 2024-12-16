Mardin'de iki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı

Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:30

Güncelleme: 16.12.2024 - 12:32

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Fırat Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, daha sonra tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.