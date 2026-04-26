2 aylık bebeğini öldürdüğü öne sürülmüştü: Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı

Kitirler Mahallesi Ramazan Dede Caddesi’nde dün saat 19.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

S.C., iddiaya göre bebeği Ela’yı boğazını keserek öldürüp evden ayrıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi ile Cumhuriyet savcısı evde inceleme yaptı. İncelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, S.C.’nin yakalanması için çalışma başlattı. S.C., D-100 kara yolunda Gerede’den Yeniçağa ilçesine kadar yürüyerek giderken yol üzerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"BEBEĞİMİ KESİNLİKLE BEN ÖLDÜRMEDİM"

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen S.C.’nin, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimin ölümüne ben sebep olmadım, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" dediği belirtildi. S.C.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ela C.’nin cenazesi ise, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Ela bebek, Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazede baba Selahattin C. gözyaşlarına boğuldu.