2 aylık bebeğini öldürdüğü öne sürülmüştü: Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı

26.04.2026 15:15:00
DHA
Bolu’nun Gerede ilçesinde annesi S.C. tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü öne sürülen 2 aylık Ela C., toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri süren S.C.’nin ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim" dediği belirtildi.

Kitirler Mahallesi Ramazan Dede Caddesi’nde dün saat 19.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

S.C., iddiaya göre bebeği Ela’yı boğazını keserek öldürüp evden ayrıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi ile Cumhuriyet savcısı evde inceleme yaptı. İncelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, S.C.’nin yakalanması için çalışma başlattı. S.C., D-100 kara yolunda Gerede’den Yeniçağa ilçesine kadar yürüyerek giderken yol üzerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"BEBEĞİMİ KESİNLİKLE BEN ÖLDÜRMEDİM"

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen S.C.’nin, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimin ölümüne ben sebep olmadım, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" dediği belirtildi. S.C.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ela C.’nin cenazesi ise, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Ela bebek, Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazede baba Selahattin C. gözyaşlarına boğuldu.

Bebeğini çöpe atan tutuklu sanık: 'Ölü doğdu' Samsun’un İlkadım ilçesinde, evinde doğum yapıp bebeğini çöpe atan tutuklu sanık Hanım Canikli (41), ilk duruşmadaki savunmasında, “İlaç tedavisi uygulanırken ifadem alındı. Ne dediğimi hatırlamıyorum. İlk ifadelerimi kabul etmiyorum. Ben hiçbir zaman, 'Çocuk canlı dünyaya geldi' demedim. Ölü olarak doğdu” dedi.
Bolu’da vahşet: 2 aylık bebeğini öldürdü Bolu’da Gerede’de 2 aylık bebeğini öldürdü. Kadın, olay sonrası kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı.
Doğurduğu bebeğini çöp konteynerine atmıştı... 19 yıl sonra hakim karşısına çıktı Kocaeli’de 2007’de çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğe ilişkin davada anne 18 yıl sonra yakalandı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık, “Hamile olduğumu bilmiyordum, bebeğin ağladığını duymadım” dedi.