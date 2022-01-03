2 bin kilometrelik göç yolculuğu İzmir Kuş Cenneti'nde tamamlandı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 10:13

Bugüne kadar 300 kuş türünün gözlemlendiği Gediz Deltası (İzmir Kuş Cenneti) Sulak Alanı, su kuşlarına kış aylarında uygun beslenme ve barınma ortamı sağlıyor.

Su kuşlarının uluslararası öneme sahip yaşam ortamı olması nedeniyle Türkiye'de Ramsar Sözleşmesi'yle koruma altına alınmış 14 alandan biri olan İzmir Kuş Cenneti, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Doğal SİT Alanları Koruma statülerini de taşıyor.

Türkiye'de allı turna olarak da bilinen flamingoların ve tepeli pelikanın az sayıdaki üreme sahalarından biri olarak bilinen İzmir Kuş Cenneti, yılın her mevsimini burada geçiren türlerin yanı sıra kışlamak için gelenler ve göç yolculuklarında mola veren kuşlar dolayısıyla yılın en kalabalık günlerini yaşıyor.

Ağustostan itibaren göçmen kuşları ağırlamaya başlayan sulak alan, aralık ayında göç yolcuğunun tamamlanmasıyla kuş sayısı bakımından en yoğun döneme girdi. Gediz Deltası Sulak Alanındaki bu mevsimsel hareketlilik şubat sonuna kadar sürecek.