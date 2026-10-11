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2 bini aşkın kişi hastaneye başvurdu! Tokat'ta 'şebeke suyu' alarmı: Valilikten açıklama geldi

2 bini aşkın kişi hastaneye başvurdu! Tokat'ta 'şebeke suyu' alarmı: Valilikten açıklama geldi

11.10.2026 16:17:00
Güncellenme:
DHA
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2 bini aşkın kişi hastaneye başvurdu! Tokat'ta 'şebeke suyu' alarmı: Valilikten açıklama geldi

Tokat’ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 2 bin 914’e yükseldi. Valilik, içme suyu numunelerinin incelenmek üzere Ankara’ya gönderildiğini belirterek sonuçlar açıklanana kadar şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması uyarısında bulundu.

Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 2 bin 914'e ulaştı.

Tokat Valiliği, içme suyu numunelerinin Ankara'ya gönderildiğini açıklayarak, sonuçlar çıkana kadar şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması ve güvenilir ambalajlı suların tercih edilmesi uyarısında bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Tokat Valiliği, kent merkezinde 9 Ekim akşamından itibaren yaşanan sağlık başvurularına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlimiz merkezinde 9 Ekim Cuma günü, akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarımıza başvurular yapılması üzerine, ilgili kurumlarımızca inceleme başlatılmıştır. 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla sağlık kuruluşlarımıza toplam 2 bin 914 vatandaşımız başvurmuş olup, 18 çocuğumuzun hastanelerimizde takip ve tedavileri devam etmektedir. Tedavisi süren çocuklarımızın genel sağlık durumları iyi olup, sağlık ekiplerimizce yakından takip edilmektedir. Şikayetlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda çalışmalar sürdürülmektedir” denildi.

SONUÇLAR BEKLENİYOR

İçme suyu numunelerinin detaylı inceleme için laboratuvara gönderildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şehrin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri, ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderilmiş olup sonuçların 3 gün içerisinde alınması beklenmektedir. Laboratuvar sonuçları açıklanana kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması, bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanması tavsiye edilmektedir.

Şebeke suyu, içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabilir ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmelidir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmekte olup, inceleme sonuçları ve süreçteki gelişmeler valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

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İlgili Konular: #tokat #Şebeke Suyu

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