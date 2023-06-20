2 çocuğu cinsel istismarda bulunan emekli emniyet müdürüne hapis cezası
Ankara'da emekli emniyet müdürü sanık Ahmet Y.’nin (54) sahibi olduğu köpek eğitim merkezine gelen 15 ile 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Sanık hakkında ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, ’sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.
Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ahmet Y. ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, yargılamanın son bulacağını bildirilerek sanığa söz hakkı verdi. Üzerine atılı suçu reddeden sanık Ahmet Y, "Aile iftira atıyor. Ben bu suçu işlemedim" ifadelerini kullandı. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Y. hakkında ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, ’sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan ise 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
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Emniyet müdürü rütbesi ile emekli olan sanık Ahmet Y., Gölbaşı ilçesinde sahibi olduğu köpek eğitim merkezinde köpeklerini eğitim yapması için getiren 15 ile 16 yaşlarındaki kızlara cinsel istismarda bulundu. Çocukların ailelerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ahmet Y.’nin evinde ve köpek eğitim merkezinde geniş çaplı arama yapıldı. Bulunan cep telefonunda köpek eğitim merkezindeki kız çocuklarına ait video ve fotoğraflar yer aldı.
Videolarda Ahmet Y.’nin, kız çocuklarını yönlendirdiği ve özel bölgelerini görüntülemeye çalıştığı görüldü. Soruşturma sonucunda Ahmet Y. hakkında iddianame hazırlanarak, ’eğitici-öğretici tarafından zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 60 yıldan 84 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
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