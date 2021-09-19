2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine vermiş
Fulya ile Umudun Olsun programında Özlem Can ismindeki 3 çocuklu anne, eski eşinin kendisine göğüs silikonu yaptırması karşılığında 2 çocuğunun velayetini verdiğini açıkladı.
FOX TV ekranlarında yayınlanan "Fulya İle Umudun Olsun" programında dikkat çeken bir olay yaşandı. İki çocuğunun velayetinin boşandığı eşinde olduğunu ifade eden 3 çocuk sahibi olan Özlem Can ismindeki anne, kendisine ev alınması vaadiyle kandırılarak üçüncü çocuğunun da velayetini kaybettiğini açıklamıştı.
SADECE EN KÜÇÜK ÇOCUĞUN VELAYETİNİ İSTEMEK İÇİN BAŞVURDU
Programa en küçük çocuğun velayetini alabilmek için başvuran Özlem Can'ın neden üç çocuğundan sadece birini istediği merak ediliyordu.
Öztürk, canlı yayında yaptığı açıklamasında Özlem Can'ın göğüs silikonu ameliyatını karşılaması vaadiyle eski eşiyle velayet anlaşması yaptığını ve bu yüzden 2 çocuğun babasında, bir çocuğun da annesinde kaldığını açıkladı.
Özlem Can ise Öztürk'ün bu sözlerine "Evet, doğru" cevabını verdi.
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