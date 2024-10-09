2 çocuktan 3 gündür haber alınamıyor: Aileler çağrı yaptı!

Şırnak’ın İdil ilçesinde, 2 çocuktan 3 gündür haber alınamıyor.

2 çocuktan 3 gündür haber alınamıyor: Aileler çağrı yaptı!
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İHA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 19:34

İdil ilçesi Oyalı köyünde ikamet eden 15 yaşındaki Enes Düzgün ile 14 yaşındaki Enes Arız, 3 gün önce kayboldu.

Akşam eve dönmeyen iki çocuğun ailesi kendi imkanları ile başlattıkları arama çalışmalarından bir sonuç alamadı.

Arız ve Düzgün ailesi fertleri daha sonra güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

Çocuklarının sağ salim bulunması için duyarlı vatandaşlardan yardım bekleyen Arız ve Düzgün ailesi fertleri, çocuklarını gören veya bir iz bulanların kendilerine ya da güvenlik kuvvetlerine haber vermesini istedi.


Etiketler: #Şırnak #kayıp çocuk

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