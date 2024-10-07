Kayıp turist köpekbalığının midesinden çıktı!
Amerikalı bir kadın, Endonezya'da dalış yaparken akıntıya kapılarak kayboldu. Günlerce bulunamayan talihsiz turist, komşu ülkede yakalanan bir köpekbalığının midesinden çıktı.
68 yaşındaki Colleen Monfore, 26 Eylül'de altı arkadaşıyla birlikte keyifli bir dalış tatili için Endonezya'ya ait Pasifik Okyanusu'ndaki Pulau Reong adasına gitti.
Dalış sırasında kuvvetli akıntı nedeniyle sürüklenen kadını ne arkadaşları ne de grubun rehberi tekrar tekneye geri çekmeyi başaramadı.
Kurtarma ekipleri, 68 yaşındaki kadını bulmak üzere yola çıktı, ancak 8 gün süren arama çalışmalarının ardından, 3 Ekim'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kadını bulma şanslarının düşük olduğuna karar vererek çalışmayı sonlandırdılar.
KOMŞU ÜLKEDEN GELEN HABER
Bu karardan 3 gün sonra 6 Ekim'de önemli bir gelişme oldu. Colleen, komşu ülke Doğu Timor'da yakalanan bir köpekbalığının midesinden çıktı.
Köpekbalığını yakalayan balıkçı, “Yakalandığında, plastik ya da balık ağı yuttuğunu düşündüm. Sorunu bulmak için kesip açtık ve içinden bir kadının kalıntıları çıktı" dedi.
Alor Adaları Deniz Parkı Bölgesel Teknik Uygulama Birimi (UPTD) Başkanı Muhammad Saleh Goro, basına demecinde şu ifadeleri kullandı:
“Endonezya Büyükelçiliği ile koordinasyon sağladık ve elçilik, bu bilginin doğruluğunu teyit etti. Kadının cesedi Timor Leste'de bir köpekbalığının midesinde bulundu" dedi.
Yetkililer ayrıca, köpekbalığının içinde bulunan insan kalıntılarının "dalış kıyafeti giydiğini" teyit ederek soruşturma sırasında daha fazla bilgi edinildikçe ayrıntıları paylaşacaklarını bildirdiler.
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