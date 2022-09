“2. El Pazarı” Bostanlı’da açılıyor

27 Eylül 2022 Salı, 17:04

Karşıyaka Belediyesi, ekonomik krizde dayanışma ruhunu güçlendirmek için “2. El Pazarı” projesini Bostanlı Pazar Yeri’nde başlatıyor. Her ayın ikinci ve dördüncü pazar günü kurulacak pazarda; kullanılabilir durumdaki ikinci el giysi, mobilya, mutfak eşyaları, oyuncak, kadın-erkek aksesuarları, aydınlatma ürünleri, antika, orijinal kitap, kaset, dergi, plak, afiş vb. ürünler ile elektrikli ve elektronik aletler satılabilecek. Takas yapılabilecek. Ayrıca gençlere destek vermek amacıyla, her ayın ikinci pazar günü açılacak 2. El Pazarı’nda sadece 18 - 25 yaş arası Karşıyakalılar satış yapacak. Bu doğrultuda, 11 Ekim’de açılacak ilk pazar da gençlere yönelik olacak. Her ayın dördüncü pazar günü gerçekleşecek organizasyonda ise ilçede ikamet eden tüm vatandaşlar ürünlerini satabilecek. Ücretsiz stant tahsisi için de 0232 366 02 69 numaralı telefondan Karşıyaka Belediyesi Tesisler Müdürlüğü’ne ulaşılabilecek. 07.00 ile 17.00 arasında faaliyet gösterecek pazarda dezenfektan ve maske önlemleri alınacak, tezgahlar arasında sosyal mesafe bulunacak.

TİCARİ FAALİYET OLMAYACAK

2. El Pazarı’nın ticari faaliyetlere açık olmayacağını belirten Karşıyaka Belediyesi Tesisler Müdürlüğü yetkilileri, “Vatandaşlarımızın evlerinde bulunan ve kullanmadıkları eşyalarının yeniden değerlenmesine aracılık etmek amacıyla ‘2. El Pazarı’nı açıyoruz. Bu sayede hem aile bütçelerine katkı sağlanacak, hem ihtiyaç sahipleri uygun fiyatlara alışveriş yapacak, hem de israfla mücadeleye destek verilecek. Dayanışma ruhunun güçlenmesine katkıda bulunulacak. Bu anlayışla sadece vatandaşlarımızın şahsi eşyalarının satışı yapılabilecek. Spotçular ve pazarcılar olmayacak. Ticari faaliyete izin vermeyeceğiz, takibini yapacağız. Pazarımızda önceden bize kayıt yaptırmak kaydıyla, dileyen tüm Karşıyakalı vatandaşlarımız satış yapabilir. Alışveriş ise herkese açık olacak” dedi.