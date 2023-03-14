2 gün sonra ihalesi var... Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 'afet toplanma alanlarını' imara açıyor!

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 10:56

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 11:00

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi derinden sarstı.

AKP'nin sorumluluktan kaçmak için 'asrın felaketi' diye nitelediği depremlerde şu ana kadar 48 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı.

Yıkıcı depremlerin ardından gözler dayanıksız binalara ve afet toplanma alanlarına çevrildi. Ancak AKP iktidarı döneminde binlerce afet toplanma alanı yerini AVM'lere ve yükselen binalara bıraktı.

PERŞEMBE GÜNÜ İHALE VAR

Son olarak benzer bir haber de Erzurum'dan geldi. Gazeteci Metin Cihan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in şehirdeki afet ve acil durum toplanma alanı parkları imara açtığını ortaya çıkardı.

Cihan, Twitter'dan paylaştığı mesajda akaryakıt istasyonu ruhsatının hazır olduğunu ve perşembe günü ihalenin yapılacağını söyledi.

"DEPREM KARGAŞASININ ORTASINDA BUNU YAPIYOR"

Metin Cihan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadarı da olmaz dediğimiz her şey oluyor. Erzurum'da afet ve acil durum toplanma alanı parklar hâlâ imara açılıyor. Akaryakıt istasyonu ruhsatı hazır. Perşembe günü ihale var. Rantçı Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yıkımın, acının ve deprem kargaşasının ortasında bunu yapıyor."