2 gündür aranan 14 yaşındaki Dila, yurt inşaatında şüpheli şekilde ölü bulundu
Antalya’nın Serik ilçesinde 2 gündür kayıp olan 14 yaşındaki kız çocuğu inşaatta ölü bulundu.
Olay, Serik ilçesi Yeni Mahalle’de inşaat halindeki özel kız yurdunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Dila Nur Şatır inşaatta hareketsiz şekilde bulundu. İnşaat çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şatın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şatır’ın cansız bedeni hastane morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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