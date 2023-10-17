Tekirdağ'da şüpheli ölüm... Cansız bedeni otomobilinde bulundu!

Süleymanpaşa'da 54 yaşındaki Adem Karatepe, park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 11:00
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Donanma Sokak'ta 59 AL 163 plakalı otomobilde sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Adem Karatepe (54) olduğu belirlendi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.


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