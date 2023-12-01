2 gündür aranıyordu... Surların dibinde ölü bulundu

Yayınlanma: 01.12.2023 - 15:42

Güncelleme: 01.12.2023 - 15:42

Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Gökhan Kelle’den (25) 2 gündür haber alamayan yakınları, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından her yerde aranan kayıp genç, bugün mahalle sakinleri tarafından Yeni Mahalle sınırlarında bulunan Honaz Kalesi’nin surları dibinde hareketsiz halde yatarken bulundu.

Erkek cesedi olduğunun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Gökhan Kelle’ye ait olduğu tespit edilen cansız beden, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

İlk incelemede herhangi bir darp ve yaralanma izine rastlamayan ekipler, Kelle'nin kalenin sur kalıntılarından atlayarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu bildirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.